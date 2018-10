'Hvordan når du alt det, du når?' spørger min veninde, mens vi står og kigger tilbage på det forgangne år.

Det kan muligvis godt se imponerende ud på papiret, men det handler egentlig bare om lavpraktik. 'Prøv at se mig i et supermarked. Jeg går markant hurtigere end nogen andre. Jeg har en liste med og går målrettet og hurtigt efter tingene i frysedisken,' svarer jeg.

Det er jo ikke ligefrem noget, man praler af, når man taler om sin livs-filosofi: Jeg er hurtig i supermarkedet! Jeg ville ønske, jeg kunne sige noget, der var lidt mere schwung i. Noget om, hvordan jeg får ekstra energi af at meditere eller at jeg rejser ud i verden og lader mig inspirere.

Det er lidt blodfattigt bare at svare, at jeg tidsoptimerer. Specielt fordi min optimering ofte er så optimistisk, at jeg forlader mig på, at mine omgivelser tilgiver mig, når jeg for Gud hvilken gang kommer for sent til noget, fordi jeg lige klemte en ekstra ting ind i dagens skema. Den evige tidsoptimist.

Tidsoptimering virker ikke for alle, og det, tror jeg, er godt. Der skal være nogen til at trække vejret ned i maven og til at holde styr på alle tandhjulene i flippermaskinen. Vi kan ikke alle være bolden, der bliver skudt af sted og fiser rundt. Af samme grund er det heller ikke alle, der skal lege med tanken om at blive selvstændig.

Ikke fordi der nødvendigvis er en sammenhæng, men at have et drive er udgangspunktet, hvis man vil starte egen virksomhed. Det er ikke det samme som at være energisk. At have energiske medarbejdere er en gevinst for enhver virksomhed, men at have et drive betyder, at man hele tiden vil drive noget frem til næste stadie.

Man kan godt være dygtig til at eksekvere, men jeg tror ikke på, man kan have en virksomhed, hvis ikke man selv eller ens partner har drivkraften til at føre virksomheden fremad fremad fremad.

'Jeg går med tanken om at blive selvstændig. Tror du det er noget for mig?' spørger hun så. Jeg har fået spørgsmålet rigtig mange gange, og jeg synes, det er sindssygt svært at svare på.

Jeg har været selvstændig siden 2000, og jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde får lyst til noget andet. Men jeg forstår godt, at der er mange, som holder sig langt væk fra tanken.

At være selvstændig betyder jo usikker indkomst – somme tider måneder uden nogen som helst indkomst. Det betyder, at man selv skal tegne sine forsikringer, indbetale til pension samt ikke har råd til at være syg. Når jeg siger, at jeg er glad for at kunne bestemme over min tid selv, så er det også med modifikationer.

Min tid ligger næsten altid i andre menneskers hænder. Arbejde er betinget af, hvornår andre mennesker køber ind på min service, og arbejdspladsen er betinget af, hvor kunden befinder sig. Det kan godt være tre dage i København, men det kan også være tre måneder i Vestjylland.

Alligevel bestemmer jeg over min arbejdsdag, føler jeg. For jeg kan gå i banken klokken 10 om formiddagen eller til frisøren en halv eftermiddag og så vælge at arbejde om aftenen, når børnene er lagt i seng. Jeg tror, det er den planlægning, jeg føler mig mest fri i.

Jeg ser venner, der elsker at have deres gode faste job, hvor de ved, hvad de tjener, og hvor de kan avancere til en bedre stilling. Somme tider kan jeg næsten misunde dem, at de helt trygt kan tage på sommerferie, kan holde fri til jul og få en bonus eller holde orlov. Wauw!

Men jeg ved, jeg ikke ville bytte. Man siger, der er masser af sikkerhed i et fast job. I sidste uge erfarede jeg, at gode kollegaer på DR var mere udsatte, end jeg selv nogensinde har været. Det gjorde mig ondt.

Så hvis du går med tanken om at blive selvstændig, så tænk en ekstra gang. Jeg kunne godt bare sige; Spring ud i det. Men det kan have store omkostninger. Det kræver vovemod og ind imellem overmod. Overmod kan betyde ruin, og er det det værd? At være selvstændig erhvervsdrivende er ikke nødvendigvis lig med livets lyksalighed. Det kan imidlertid være det for nogen. F.eks. for mig.