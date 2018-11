Storkøbenhavn strækker sig helt op til Rudersdal kommune og inkluderer altså også Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommune. Høje Taastrup er det vestligste punkt sammen med Greve, der også tegner sig for den sydlige del.

Men hvis man går rundt og tror, at en kjøwenhawner er en, der bor i Storkøbenhavn, ja, så tager man så grueligt fejl.

Jeg skal ikke kunne sige, om de har det på samme måde vest for hovedstaden, men nord for København er man for det første OVERHOVEDET ikke københavner. Og dernæst er der jo enorm forskel på, hvor i Nordsjælland man bor.

Det er slet ikke nogen ensartet masse. Jeg mener: Man kan jo både bo på den rigtige og den forkerte side af Lyngbyvejen, som er den motorvej, der leder den nordsjællandske befolkning ind til byen. De, kære læser, kan nok begribe, at den slags gør en forskel…

Jo længere nordpå man kommer, desto større er chancen også for, at folk står i kø hos bageren om morgenen… iført badekåbe

Jeg er vendt hjem til Nordsjælland efter 17 års fravær. Der er nu noget over de velfriserede forhaver og de ens, kongeblåmalede gadelamper samt bilparken, der hver morgen får mine drenge til at måbe ved skolens vendeplads.

Jo længere nordpå man kommer, desto større er chancen også for, at folk står i kø hos bageren om morgenen… iført badekåbe. Heroppe bader man i havet året rundt, forstås (og selvom man ikke gør, er der alligevel noget stil over at dukke op i morgenkåbe). Det er mest den ældre del af befolkningen, der stædigt holder fast i morgenkåbe-traditionen. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at holde den tradition i hævd, når jeg selv får sølvstænk i toppen. Men jeg kan godt lide idéen.

For 30 år siden var det fornemt at bo i Gl. Holte, hvorfor alle i Danmark dengang udtalte bydelens navn med et påtaget affekteret 'Gamel Halte'. Det er vist glemt nu, men fordommene i whiskybæltet lever stadig, hvis man tager en tur op ad kysten: Lige efter spelt-segmentets Østerbro kommer man til Hellerup.

Det var engang de gamle penges by. I dag bor her mest nouveau riche (de nyrige - som selvfølgelig er hadet af de gamle penge). Efter Hellerup kommer Charlottenlund – eller Charlen, som man siger, hvis man da ikke nøjes med at bruge postnummeret: Jeg bor i 2920.

Sagen er nemlig den, at snobberiet har samme effekt på boligpriserne som regnskaber har på aktiekurser

Her bor en masse ægtepar, som egentlig gerne ville have været skilt, men som pga. finanskrisen blev sammen, da gælden i de store huse ville have tvunget dem til at flytte til mindre eksotiske postnumre.

Kommer man forbi pøblen, der bader ved Bellevue, vil man have Klampenborg på sin venstre hånd. Her bor de rigtig gamle penge. Dem skal man have respekt for. Til højre ligger det langt mere trendy Taarbæk, hvor man gladeligt betaler mange millioner for at få verdens mindste have og bolig boret ind mellem alle de andre, som også gerne vil have havudsigt.

Dernæst kommer Skodsborg, som mest er for ældre mennesker og til sidst (i hvert fald hvis vi taler Storkøbenhavn) Vedbæk, hvor villaerne er så store og dyre, at det kræver nogle hundrede millioner i banken at holde livsstilen kørende. Og her bor der både unge og så dem med badekåberne.

Det er selvfølgelig alt sammen fordomme. Man kunne som udeforstående være helt ligeglad, med mindre man overvejede at flytte hertil. Sagen er nemlig den, at snobberiet har samme effekt på boligpriserne som regnskaber har på aktiekurser. Vi kan le ad dem, der skelner mellem vandsiden og landsiden af Strandvejen; skelner mellem den rigtige og den forkerte ende af Jægersborg Allé; skelner mellem postnummer 2820 og 2870 (som er Dyssegård, der ganske vist hører med til Gentofte kommune, men som også dækker en del af Vangede. Tsk! Klart man helst vil bo i 2820)

Men summa summarum: Nordsjællændere har styr på deres egen geografi - ned til mindste detalje - og må IKKE forveksles med københavnere. I skrivende stund sidder jeg faktisk og undrer mig over, hvorfor nordsjællændere bor i og ikke på Nordsjælland. Det er nemlig i denne region, man siger:

»Vi er på Skagen om sommeren,« selvom jyderne selv aldrig kunne drømme om at sige andet end, at de er i Skagen. Ja…sådan er der så meget.