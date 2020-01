Det er gået hedt for sig i det engelske kongehus i den seneste tid, men jeg tager hatten af for den gamle dronning.

Hun har fuldstændig sat sig på kommunikationen i en ellers umulig sag.

Dronningen valgte klogt at inddrage offentligheden helt fra start. Der blev indkaldt til krisemøde allerede få dage efter hertugparrets vilde udmelding om en delvis tilbagetrækning efter devisen: Vi vil godt have pengene, men vi orker ikke offentligheden. Lynhurtigt kom der en officiel udmelding fra dronningen - og der var no mercy: Ud af klappen, og det kan kun gå for hurtigt.

Dronning Elizabeth lavede det, vi i min branche kalder et ‘clean cut’. Ikke noget med halve løsninger. Hun strippede parret for titler og penge. Og det var klogt gjort. Hun lukkede de huller, som ville gøre det engelske kongehus unødigt sårbart. Den engelske dronning har nemlig forstået, at folket ikke nødvendigvis købte det unge pars planer om at stemple ind og ud, som det passede dem.

Dronning Elizabeth besluttede hurtigt at fratage Harry og Meghan titler og apanage. Foto: WILL OLIVER Vis mere Dronning Elizabeth besluttede hurtigt at fratage Harry og Meghan titler og apanage. Foto: WILL OLIVER

Den hurtige og kontante melding kom tilsyneladende bag på prins Harry, men heldigvis valgte han at kommentere sin farmors udmelding under en velgørenhedsmiddag et par dage efter. Her valgte Harry klogt at lægge sig fladt ned, som vi siger, og acceptere sin farmors beslutning, selvom det ikke var det, parret havde håbet på.

Alt i alt vil jeg sige, at det engelske kongehus og dronning Elizabeth rent kommunikationsmæssigt har klaret den her alvorlige sag virkelig godt. Man sender et helt tydeligt signal til den engelske befolkning: Vi er klar over, hvilken position vi som familie indtager, og vi har respekt for den fine balance, der er mellem den måde, vi agerer på, og folkets tillid.

Sådan er det desværre ikke helt i Danmark. Det kan godt være, at den famøse sag om kronprinsparrets ‘skihytte’ i Verbier på papiret er en mindre sag, men den har samme potentiale til at splitte befolkningen som Harry og Meghans sag i England.

Kronprinsparret og kongehuset har håndteret sagen om deres 10 år gamle ejerskab af en privat ‘skihytte’ i Verbier eklatant dårligt. Uigennemtænkt og rodet er de gennemgående ord. Jeg kan forstå, at flere medier allerede kendte til skihytten før pressemødet på pisterne i Verbier, og kongehusets kommunikationsafdeling forsøgte at lave en aftale med i hvert tilfælde ét medie om at få historien solo mod ikke at afsløre hyttens beliggenhed og komme med fotos af den.

Den aftale valgte kronprinsen at bryde og afslørede ejerskabet på pressemødet for alle for rullende kamera. Og det var dumt, for der gik selvfølgelig ikke mere end et splitsekund, inden flere medier kunne afsløre fotos, adresse og ikke mindst nyheden om, at kronprinsparret har lejet hytten ud.

Kronprinsen har, modsat prins Harry, valgt ikke at kommentere sagen overhovedet - indtil han torsdag brød tavsheden efter en udstillingsåbning på Experimentarium.

»Det er klart, at Kronprinsessen og jeg har bemærket de sidste ugers fokus på vores nuværende liv i Schweiz, og det gør indtryk, det gør det da,« sagde Kronprinsen og drejede om på hælen og gik, inden der var mulighed for opfølgende spørgsmål.

»Gjort indtryk«? Lad os bare sige, at jeg håber, Dronningen har givet Frederik en kæmpe skideballe. Og så bør Frederik kigge lidt til England, for han kunne med fordel tage ved lære af Harrys åbne kommunikationsstil.