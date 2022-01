Det er ofte gak og løjer, når den selvudnævnte gøgler og standupkomiker Andreas Bo optræder. Men i sit nye show '#Skarp' har komikeren også en ordentlig lussing til danskerne.

»Jeg vil sige til alle jer, der sidder derude. Vi har opbygget verdens fucking allerfedeste land. Altså, I har ikke en skid at brokke jer over. Jeg har været i Rwanda for nylig, og I har det så godt!« siger han.

Det fortalte Andreas Bo, da han besøgte B.T. Live. Derudover synes komikeren, at konstruktivitet og en sober tone er en mangelvare i diverse debatter i samfundet.

»Det bedste i verden er at blive overbevist af andres argumenter, som man ikke har tænkt på. Men det har vi ikke tid til. Vi har besluttet os på forhånd, om vi er for eller imod. Hvis de andre er imod, så er de idioter, men er de for, så er de nogle guder.«

»Vi er simpelthen bedre end det at skulle stille os op og diskutere som et andet USA,« siger han.

De seneste år har den tidligere amerikanske præsident Donald Trump især skabt ravage og splittelse i det amerikanske samfund, mener Andreas Bo. Herhjemme i Danmark er det i øjeblikket særligt covid-19, Mette Frederiksen og den coronapolitik, der er blevet ført de seneste par år, som er sprængfarlige emner at tage op til debat.

Og i disse debatter mister mange danskere blikket for, hvor godt vi egentlig har det, mener Andreas Bo. Men brok vil der altid være, og det mener Andreas Bo, at man blot er nødt til at lære at leve med.

»Jeg er blevet tykhovedet over for det. Altså, eksempelvis kan jeg få en dårlig anmeldelse, og så bliver man nødt til at sige, at det er en mand eller kvindes subjektive holdning til dig. Det er ikke ensbetydende med, at det er hele billedet. Når folk skriver til mig, at jeg er en klovn eller idiot, så bliver man nødt til at sige nå. Det kan vi simpelthen ikke bruge tiden på.«

Altså er der nogle ting, som man som borger slet ikke bør forholde sig til, ifølge Andreas Bo. Og det kommer komikerens nyeste show '#Skarp' også til at handle om. Et show, der er blevet udskudt grundet den korte varsel på ophævelsen af restriktioner for kulturlivet, hvorfor Andreas Bo i første omgang var hidsig.