»Man bliver næsten anset som kriminel, hvis man går ud og siger, at Trump har fat i den lange ende.«

Det er ikke altid nemt at være Anders Krojgaard Lund i Danmark. Som stor Trump-fan har han lært at lægge bånd på sig selv, når snakken falder på den amerikanske præsident, der skal forsøge at blive genvalgt til november. En enkelt dag lod han dog følelserne få frit løb.

»Dagen efter valget var jeg dog så høj over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Så der tog jeg en Trump-kasket på og gik gennem gaden med det. Jeg havde oddset på, han ville vinde, og så kunne folk bare rende mig. For alle sagde, jeg var tosset,« fortalte han i B.T. Live torsdag.

Blandt hans egne venner går han blandt andet under navnet 'Trump-guy'. Og det var meget svært at være Trump-tilhænger under det sidste præsidentvalg i USA.

Man skal passe på, hvad man siger Anders Krojgaard Lund

»Jeg spurgte mine forældre i 2016, hvor valgkampen trådte ind i sin afgørende fase, om det var helt åndssvagt at gå ud og skilte med. Det er det nok, sagde de, så du skal være sikker på, at du kan stå inde for det, du siger, om 10 år, når du kigger tilbage. Indtil videre fortryder jeg ikke noget – i hvert fald ikke ret meget – af det, jeg har sagt,« fortalte Anders Krojgaard Lund.

Han stillede op for De Konservative ved sidste folketingsvalg, og her blev han holdt i ørerne af sin egen partiforening, som ikke ønskede, han sagde noget, der var for langt ude.

Derfor undlader Anders Krojgaard Lund stort set altid at skilte med, at han er Trump-tilhænger.

»Man skal passe på med, hvad man siger, for det kommer til at blive en samtale om manden, og spørgsmålene kommer til at handle om, hvorvidt jeg også hader kvinder eller er racist. Det er ikke det, det handler om.«

Håber du, Trump bliver genvalgt i år?

»Jeg plejer at sige, at jeg er tilhænger af Trumps grundlæggende politik. Det, han gik til valg på i 2016, var den politik, jeg ville se gennemført, hvis jeg var amerikansk vælger.«

Forud for årets præsidentvalg er Anders Krojgaard Lund blandt andet imponeret over, hvad Trump har leveret på skatteområdet. Han mener, det er blevet helt overset.

»Han gik til valg på at sænke selskabsskatten, som betyder, at hver gang en virksomhed har et overskud og ikke udbetaler løn af det, skal der betales skat. Og den ville Trump gerne sænke fra 35 til 15 procent. Han nåede i mål med at sænke den til 21 procent. Det er et procentpoint lavere end i Danmark. Det er flot.«

»Han vil gerne styrke forsvaret og stoppe de mange og lange krige i Mellemøsten, og så vil han have styrket grænsen mod syd. Det er jeg tilhænger af, og indtil videre leverer han, synes jeg.«

Sandsynligheden for, at han bliver dømt, er forsvindende lille Anders Krojgaard Lund

Onsdag stemte Repræsentanternes Hus endegyldigt for at indlede rigsretssagen mod præsident Donald Trump.

Demokraterne vil have Trump fjernet fra præsidentposten, da de mener, at han har misbrugt sit embede til at presse Ukraine til at efterforske sager, som kunne belaste tidligere vicepræsident Joe Biden.

Anders Krojgaard Lund frygter dog ikke umiddelbart følgerne, fordi den foregår i Senatet, hvor 54 ud af 100 medlemmer er republikanere. Ingen af disse har tilkendegivet støtte til rigsretssagen mod præsidenten

»Sandsynligheden for, at han bliver dømt, er forsvindende lille. Men problemet vil være, hvis der kommer nasty og ubekvemme sandheder frem fra hans inderkreds frem mod valget,« sagde han.