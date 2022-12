De fleste husker nok stormvejret omkring det danske herrefodboldhold, dengang de råbte 'store patter' i et omklædningsrum. En debat, der på alle måder tog overhånd, og som smadrede en ellers god udvikling.

Nu sker det igen.

'Tag jeres højt elskede 'Jul på Vesterbro' af skærmen: Den er gammeldags, racistisk og fordomsfuld' og 'Fordomme om os dværge lever i bedste velgående på DR' lød titlerne på to debatindlæg trykt i henholdsvis Jyllands-Posten og Politiken.

Ganske som overskrifterne antyder, var der tale om to danskere, der på hver sin måde tilhørte en minoritet, og som forsøgte at kaste lys over nogle udfordringer, man ikke nødvendigvis får øje på, hvis ikke man tilhører samme gruppe. Det var der så bare ikke alligevel.



I virkeligheden viste det sig nemlig, at nogle journalister havde sat det hele i værk for at snyde andre journalister. Det vender vi lige tilbage til, for først skal vi til 2017, hvor det danske fodbold herrelandshold havde kvalificeret sig til VM.



'Hvem var det, der vandt i dag. Det var dem fra Danmark af. Hey hey hey. Store patter!' råbte holdet i en video, som blev lagt på holdets egen Twitter. Det fik en række feminister – herunder organisationen Everyday Sexism Project Denmark til at kritisere holdet for sexisme.



Og så skal jeg da ellers lige love for, at der gik rundhyl i den. Debattører, sprogforskere, Line Baun Danielsen og Gud og hvermand stod i kø for at erklære kritikken for hysterisk, selv råbe 'store patter' i kor og håne kritikkens afsendere.

De skulle trynes til tavshed, og det virkede. Efter en voldsom shitstorm – ikke mod fodboldholdet, men mod organisationen – trak Everyday Sexism Project Denmark deres kritik af 'store patter!'-tilråbet tilbage. Og så var der frit slag i bolledejen for at håne enhver, der kunne finde på at pege på et problem, der lugtede af sexisme.

Feministerne mente det jo ikke engang selv, blev ræsonnementet.



Det er vigtigt at bemærke, at dette skete i december 2017. Året, hvor MeToo buldrede derudad internationalt og havde sin spæde start i Danmark. Men den omfattende feminismehån endte med at koste MeToo-livet. Efter 'store patter'-skandalen var der ingen, der rigtig turde.

Feminisme og sexismekritik var til grin, og hele landet havde lige set, hvor voldsomt det kunne gå, hvis man kastede sig ud i disciplinen at råbe op. Sexismekritikken måtte nu ligge brak i nogle år, før den for alvor fik fat i danskerne i efteråret 2020.



Og nu tilbage til julen 2022, hvor et par drillenissejournalister har kastet sig ud i lidt samme øvelse. I programmet 'Danmarks Mindste Nyheder' på 24syv har man valgt at sende falske debatindlæg ud til landsdækkende medier på vegne af minoriteter. Det ene indlæg er en kritik af julekalenderen 'Jul på Vesterbro', det andet en kritik af julekalenderen 'Julehjertets hemmelighed'.

Begge indlæg handler om karikerede og stereotype karakterer: den ene en muslimsk karakter ved navn Kefir, der er terrorist, og den anden en nisse, der spilles af en dværg.



Og man kan sagtens synes, det er nok så sjovt at gøre grin med 'krænkelseskultur' og de debatredaktører, som troede på, at indlæggene var rigtige. Men den slags julelege har en pris, som drillenissejournalisterne aldrig selv vil mærke til.



Indlæggene er nemlig propfyldt med helt legitime standpunkter – akkurat som standpunktet, at det ikke er så hensigtsmæssigt, når fodboldidoler råber 'store patter' og deler det på sociale medier. Man kan være enig eller uenig, men det er helt legitimt at mene alt, hvad der bliver sagt i indlæggene.

Og der er højst sandsynligt muslimer i Danmark, der er trætte af at blive portrætteret som terrorister, ligesom der højst sandsynligt er dværge, der er trætte af at blive portrætteret som små magiske væsener.

De bliver nu latterliggjort for en omgang fnis på 24syv.