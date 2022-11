Fænomenet ungdomspolitik trænger til et alvorligt gennemsyn.

En gruppe danske ungdomspolitikere fra Konservativ Ungdom har været på studietur i Guds eget land. Her har de ført valgkamp for abortmodstandere og våbenentusiaster.

Formand for Konservativ Ungdom, Christian Holst Vigilius, fortæller, at det altså ikke er, fordi Konservativ Ungdom er imod fri abort eller tilhængere af amerikansk våbenlovgivning.

Men kæden er allerede hoppet af. Den ungdomspolitiske ligegyldighed har vist sit grimme ansigt. Endnu grimmere viste det sig at blive, da voksne kommentatorer pludselig følte sig kaldet til at slynge alverdens skældsord efter de unge mennesker. Den del vender vi tilbage til.

KU er ikke taget til Miami med al deres ungdommelige idealisme under armen i et forsøg på at skabe den verden, de gerne vil leve i. De er taget derover for at blive bedre til at spille spillet om magt Aminata Amanda Corr

Ideen om, at ungdomspolitik skulle være ih så åh så smukt, fordi det giver unge mennesker, der tror på noget mulighed for at kæmpe for det, er jo definitivt død.

Konservativ Ungdom er jo netop ikke taget til Miami med al deres ungdommelige idealisme under armen i et forsøg på at skabe den verden, de gerne vil leve i. De er taget derover for at blive bedre til at spille spillet om magt.

Emner som abort- og våbenlovgivning er nemlig ikke bare hvad som helst. Undersøgelser viser jo, at der i lande med forbud mod abort ikke stopper fænomenet abort, men blot øger forekomsten af ulovlige, kritisable aborter, der kan koste kvinder livet. Dertil kommer skoleskyderier, som vist burde sætte et lille rødt alarmblink i gang hos de fleste.

Men de potentielle katastrofale følger for rigtige mennesker med rigtige liv har altså ikke været nok til at afskrække de unge mennesker fra at rejse over og få oplevelsen, erfaringen, og sikkert nogle sjove debatoplevelser. Halleluja.

Helt grundlæggende trænger fænomenet ungdomspolitik til et alvorligt gennemsyn. Det er jo tankevækkende, at det allerede i ungdomspolitik er en præmis, at den politiske karriere handler om det politiske magtspil. Med streg under spil.

Det handler ikke om, hvad man kæmper for, men at man bliver bedre og bedre til spillet – til at slå sine modstandere – og i øvrigt dyrke klubbens fællesskab. Og hvis den politiske karriere slår fejl, har man et broderskab som partisoldat til man dør.

Konservativ Ungdom kunne jo formodentlig have fundet andre kandidater, der ikke var imod abort eller for våben til teenagere, men det virker jo ikke til at være særlig vigtigt.

Næ, det vigtige var, at komme over og opleve den amerikanske valgkamp, som man må sige er den internationale, politiske pendant til derbyet mellem Brøndby og FCK, bare med 331,9 millioner tilskuere.

Men det er faktisk ikke de unge mennesker fra Konservativ Ungdom, der opførte sig mest tåkrummende i denne sag. Det var derimod voksne og etablerede meningsdannere.

På Twitter er KU blevet kaldt fascister, ligesom en har ønsket, at deres fly skulle styrte ned.

Det er både pinligt og usmageligt, at de unge politikere har skullet stå model til den slags, og det har samtidig afsporet, hvad der kunne have været relevante og interessante debatter om forskellene på dansk og amerikansk politik, det ungdomspolitiske system i dansk og international kontekst og ideen om at gå på kompromis med eget moralske kompas for den politiske erfarings skyld.

Men det gik vi glip af, fordi der gik rundhyl i den i børnehavens rød stue. En skam!