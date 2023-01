Danmarkshistoriens største 'Godt brølt, søster' er skyllet ind over landet den seneste uge.

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Lise Nørgaard har haft – og stadig har – en helt særlig plads i danskernes hjerter. Det blev tydeligt i denne uge, da nyheden om Lise Nørgaards død gik land og rige rundt.

En nyhed, der hurtigt udviklede sig til en kamp om, hvem Lise Nørgaard egentlig var, hvad hun mente, og hvem hun var mest enig med.

På det sociale medie Instagram gik særligt ét citat rundt. Blandt andre delt af skribent og foredragsholder Katherine Diez:

Og det er jo et budskab, som lander durk lige ned i alle feminister med en Instagram-kontos turban. Der er nemlig intet, segmentet elsker mere end at klappe hinanden på skulderen med anstrengende opbakningstilråb i form af 'Yas, queen!' eller 'Godt brølt, søster!'.

Således kan man læne sig tilbage og konkludere, at verden er uretfærdig og tarvelig, og så ellers bare like og dele hinandens enslydende, selvmedlidende budskaber i ét væk. I et morads af modstridende pointer, hvor kvinder veksler mellem at være stærke kvindeløvinder med stort Q, og ofre for samfundet.

Jeg fristes til at henlede opmærksomheden på et andet citat af Lise Nørgaard, som jeg tror, man skal tage med, inden man råber 'godt brølt, søster' af sig selv, som man forklæder som en hyldest til Matador-skaberen.

Fra et interview i Berlingske 21. september 2013, under overskriften 'Vi skal have fingeren ud'. Her fortæller Lise Nørgaard nemlig om netop den øvelse, der har udspillet sig på Instagram i kølvandet på hendes død.

Den folkekære journalist og manuskriptforfatter Lise Nørgaard døde den 1. januar i år. Hun blev 105 år gammel.

»Det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved at forsikre hinanden om, hvor fantastisk dygtige, smukke og kreative vi er. Den gælder ikke længere. Vi skal have fingeren ud. Det er på høje tid,« sagde hun, sjovt nok.

Det er i samme interview, hvor Lise Nørgaard siger, at kvinder bruger for meget tid på at læse Eurowoman, i stedet for at få lidt åndsliv. Vi må næsten antage, at Instagram ryger ind under samme kategori.

Men den slags selvrefleksion eller sågar nysgerrighed er der altså ikke plads til, når kvindeforkæmperne på Eurowoman-mediet Instagram skal formidle et simpelt budskab til deres følgere, som skal afføde likes og 'Godt brølt, søster!'-hyldest.

Her er det vigtigst at få smidt den nyligt afdøde kvinde op på egen kæphest, så hun kan agere ambassadør for den lille flig af virkeligheden, man selv abonnerer på. Den øvelse kan laves med alle og enhver, der har udtalt sig offentligt, når de selv en dag stiller træskoene.

Lise Nørgaard har jo blandt andet også sagt, at kvinder i dag har nøjagtig de samme chancer som mænd, hvis de gider tage dem. Men det finder vi nok næppe på kvindeforkæmpernes Instagram.