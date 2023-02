Det er blevet lige lovligt moderne at ville bestemme, hvad alle andre skal.

Skoven af løftede pegefingre må snart være nået maks. kapacitet. Åh, hvor man drømmer sig tilbage til tider, hvor det var mere moderne at skabe end at skælde ud.

40 danske skuespillere har sendt et opråb til etablerede, danske filmmagere. De vil have en handlingsplan for mangfoldighed i film, når det kommer til seksualitet, køn, hudfarve og handicap.

Navnligt udpeges Paprika Steens 'Fædre & mødre', Thomas Vinterbergs kommende tv-serie 'Familier som vores' og Lars von Triers tv-serie 'Riget: Exodus'.

Hver især har de fået deres egen alternative, mangfoldige plakat fra en – for initiativtagerne – ideel verden, som vi kender den fra United Colors of Benetton.

Og ved første øjekast ser projektet jo ganske sympatisk, velmenende og relativt humoristisk ud, men ved nærmere eftersyn er der jo desværre tale om velfærdsstatens krævementalitet.

Det er nemlig endnu et eksempel på 40 skuespillere, som hellere vil bestemme, hvad alle mulige andre skal og må, end de selv vil trække i arbejdstøjet.

Ærligt talt virker kritikken uoplyst. For i stedet for at ville begrænse filminstruktører som Lars Von Trier og Thomas Vinterberg, kunne man jo med fordel lade sig inspirere af dem.

To af de fire dogmebrødre, Thomas Vinterberg (tv.) og Lars von Trier, til pressemøde hos Nimbus Film tilbage i 1999 Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere To af de fire dogmebrødre, Thomas Vinterberg (tv.) og Lars von Trier, til pressemøde hos Nimbus Film tilbage i 1999 Foto: BENT MIDSTRUP

Ved I nemlig, kære skuespillere, hvad Lars von Trier og Thomas Vinterberg i sin tid gjorde, da de så en filmbranche, der ikke producerede de film, der gerne selv ville lave?

De startede bevægelsen Dogme95. Her underlagde de sig ti ‘kyskhedsløfter’, herunder at kameraet skulle være håndholdt, at instruktøren ikke måtte krediteres, at overfladisk action var forbudt, og at filmformatet skulle være Academy 35 mm-film.

Et regelsæt, som endte med at give os klassikere som 'Festen', 'Mifunes sidste sang', 'Italiensk for begyndere' og 'Idioterne'. Helt uden at ‘Dogmebrødrene’ (Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring, og Søren Kragh-Jacobsen) krævede, at alle mulige andre film ikke skulle laves eller underlægges samme regelsæt.

Så kære skuespillere og unge, utilfredse filmmagere, det står jer fuldstændig frit for at lave et tilsvarende regelsæt, som præger jeres generation af nyskabende, dagsordensættende, ikoniske film.

Hermed en liste med ti løfter:

1. Der skal være en karakter over 70 år med en seksualitet.

2. Der skal være en nonbinær karakter.

3. Filmen skal bestå Bechdel-testen.

4. Der skal være to karakterer af anden etnisk oprindelse.

5. En karakter med et synligt handicap skal være bærende for historien.

6. Der skal optræde et forældrepar af samme køn.

7. En etnisk dansker skal spille au pair.

8. En muslimsk kvinde med tørklæde skal sige noget politisk.

9. Der skal være en sexscene med to karakterer af forskellig hudfarve.

10. En hvid mand skal dø.

Sæt i gang!