Den nye regerings planer om at afskaffe store bededag har skabt forargelse. Men ikke en troværdig en.

Nogle gange er der en årsag til, at et ledigt standpunkt er ledigt. Og en god hovedregel med forargede følelser er, at når forargelsen rammer, kan man med fordel starte med at spørge sig selv: »Er jeg egentlig i virkeligheden ligeglad med det her?«

Og forargelsen over store bededags endeligt består altså ikke den test. Så når Pernille Vermund slår armene i vejret og kræver folkeafstemning om afskaffelsen af helligdagen, virker det mere hysterisk end troværdigt.

Det samme gælder stort set alle andre, der leger, at de har alle mulige stærke følelser forbundet med store bededag. Blandt andre portræt- og eventfotografen Angelina Devine, som til B.T. forklarede, at hun følte sig udsat med sit arbejde, da hun er booket på store bededag helt frem til 2027.

Store Bededag er ikke en særligt højhellig helligdag. Den er et restprodukt. En slags helligdagenes juleøl. En romkugle Aminata Amanda Corr

Hun nævner i samme ombæring, at andre brancher bliver lige så hårdt ramt som hende selv. Nemlig alle dem, som normalt har indtjening på konfirmation.

»Hvorfor vil de sparke til de brancher, det er gået hårdest ud over under corona? Vi er mange, der er et sted, hvor vi ikke kan miste mere,« siger hun.

Men logikken halter. Sagen er jo den, at det, Angelina Devine formodentlig vil opleve, er, at alle hendes bookinger på store bededag frem til 2027 vil blive flyttet til en anden dag samme år.

Det er nemlig ikke på grund af store bededag, at unge mennesker lader sig konfirmere, så konfirmationsøkonomien vil nok være uændret. Det er blot et spørgsmål om logistik.

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, er ikke synderlig begejstret for udsigten til afskaffelse af store bededag. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, er ikke synderlig begejstret for udsigten til afskaffelse af store bededag. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Pernille Vermunds anke og søgte kritik er en anden end Angelina Devines, men ikke meget mere sammenhængende eller relevant.

'Nye Borgerlige vil aktivere grundlovens paragraf 42, når regeringen vil afskaffe helligdagen store bededag, som for mange af os danskere er forbundet med vigtige traditioner,' skrev Pernille Vermund på Twitter.

Hvis hun med 'vigtige traditioner' taler om at spise hveder med tandsmør, så er der jo altså intet, der forhindrer hende i at fortsætte med det. Og så skal vi huske på, at store bededag – trods det storslåede navn – ikke er en særlig højhellig helligdag. Store bededag er et restprodukt. En slags helligdagenes juleøl. En romkugle.

Så det ville være klædeligt, hvis alle de forargede stemmer lige skruede ti procent ned for forargelsen. Og måske endda flyttede lidt på bagatelgrænsen, så man ikke spilder alles tid med fjollede kæpheste og folkeafstemning.

Biskoppen i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, er også træt af, at blandt andre biskopperne ikke er blevet hørt. Og så finder han det respektløst, at de 74 procent af danskerne, der er medlem af folkekirken, ikke er blevet hørt.

Hermed fra et medlem af folkekirken: Vi overlever nok.