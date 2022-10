Pernille Skipper leger forkæmper, men er i virkeligheden en bangebuks.

I årevis har vi hørt fra særligt venstrefløjens forkæmpere og politikere, at tørklædet »bare er et stykke stof«. Med mordet på Mahsa Amini og den seneste uges protester i Iran kan vi en gang for alle konkludere, at det er en uforskammet bagatellisering.

Alligevel er der store stemmer i Danmark, der insisterer på at fastholde den idé, og gudhjælpemig i samme ombæring påstå, at man i kampen imod et tørklædeforbud på danske folkeskoler kæmper den helt samme kamp. Nemlig kampen for kvinders ret til »at bestemme over egen krop«.

Det gælder blandt andet Enhedslistens Pernille Skipper, som på Facebook forsvarer sig mod, at hun er blevet kritiseret for at tale med to tunger. Hun skriver:

»Beklager, men I har ikke fattet en fløjtende fis. Det handler ikke om *kvaliteten* af mænds eller staters beslutninger om kvinders påklædning. Det handler om, at mænd, stater og alle andre slet ikke skal træffe de beslutninger for kvinder. Det klarer vi fint selv, tak.«

Ikke et ord om de kvinder i Danmark, der rent faktisk er tvunget til at bære tørklæde af deres omgivelser. Og som rent faktisk kæmper den samme kamp som kvinderne i Iran. Dem har man ikke meget tilovers for, fordi deres personlige kamp er vand på højrefløjens mølle. Og fordi det er for komplekst et problem at løse.

Hvor er det bare en gratis kæphest og en knytnæve i ansigtet på de kvinder, der går på gaden og protesterer imod tyranni i Iran. Tænk at tillade sig at betragte sig selv som en eller anden forkæmper, imens man demonstrativt ignorerer disse kvinder og piger i Danmark. Hvad bilder de sig ind?

Jeg vil gerne medgive at tørklædeforbuddet er problematisk. Af den simple årsag, at udtalt tvang ikke er en god løsning på mistanke om tvang.

Der er danske piger og kvinder, der tvinges til at bære tørklæde, og det er et problem, uanset hvor insisterende, man lukker øjnene Aminata Amanda Corr

Men jeg vil også gerne medgive, at hensigten jo netop er at hjælpe de kvinder, man har så travlt med at ignorere på venstrefløjen i hovedløs higen efter at tage hensyn til et muslimsk mindretal. Og hvorfor egentlig?

Hvorfor er det muligt for især den danske venstrefløj at se systematisk undertrykkelse, kvindeundertrykkelse og giftig maskulinitet alle andre steder end i muslimske kredse? Det giver jo ikke mening.

Det er for billigt sluppet at påstå, at man stiller sig side om side med kvinder, der sætter livet på spil for at smide tørklædet, ved blot at modsætte sig et forslag, der har til hensigt at hjælpe netop de kvinder.

Der er danske piger og kvinder, der tvinges til at bære tørklæde, og det er et problem, uanset hvor insisterende man lukker øjnene. Kom ind i kampen!