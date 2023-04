Hvor er det tamt at se på det halvhjertede opgør fra DSU, som ikke tør nævne elefanten i rummet.

For en ganske kort stund blev jeg snydt. Endelig, tænkte jeg. Endelig er der nogen, der tager bladet fra munden og peger på det komplet absurde i, at Jeppe Kofod stadig, igen og igen, bliver placeret på magtens tinde.

»Unge socialdemokrater i protest mod Jeppe Kofods EP-kandidatur – kalder ham ‘fortidens kandidat’«, lød en overskrift hos TV 2. Endelig måtte jeg tage min sunde skepsis over for ungdomspolitikere op til overvejelse.

Havde jeg måske været for hård, når jeg over en bred kam betragtede dem som rygradsløse nikkedukker og partisoldater med separationsangst, drevet af social magt og medlemskab af kliken frem for egentlige visioner?

De er helt indlysende stadig bange for mor og far, altså moderpartiet Socialdemokratiet, og i dette tilfælde Jeppe Kofod

Var der her nogle unge mennesker, der turde gå imod moderpartiet, rejse sig op, og tage en kamp for noget, de rigtigt tror på? Jeg håbede, men nej. Der er stadig tale om en tøvende, nærmest logrende, intern opfordring, som kan og vil blive overhørt.

Formændene i de københavnske lokalafdelinger af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum, Anton Bach Thomassen og Kasper Dlugatch Stisen, opfordrer til, at Jeppe Kofod ikke bør være kandidat ved næste års valg til Europa-Parlamentet.

Men de siger det ikke offentligt. De tager ikke opgøret eller peger på det indlysende. I smug antyder og hentyder de til fortidens grimheder og danser let og elegant uden om alt, hvad der kunne have substans og dermed egentlig betydning.

De er helt indlysende stadig bange for mor og far, altså moderpartiet Socialdemokratiet, og i dette tilfælde Jeppe Kofod.

I stedet har de sendt en intern mail, hvor de kalder ham »fortidens kandidat«. Og klapper som veldresserede børnepartisoldater i, da TV 2 får fingre i mailen og ønsker en uddybende kommentar.

»Det bidrager ikke til en kulturændring at vælge fortidens kandidat. En kulturændring sker ikke, hvis vi går ét skridt frem, men derefter ét skridt tilbage,« skriver de.

Både Anton Bach Thomassen og Kasper Dlugatch Stisen bekræfter, at de har sendt mailen, men afviser at svare på yderligere spørgsmål. Her tilføjer TV 2, at det er »uvist, præcis hvad formændene mener, når de kalder Jeppe Kofod fortidens kandidat«.

Men det er det sådan set ikke. Det er rimelig indlysende, at de taler om dengang, Jeppe Kofod som 34-årig udenrigsordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet havde sex med en 15-årig pige til et DSU-arrangement.

Der er valg til Europa-Parlamentet næste år, og Jeppe Kofod bekræfter over for TV 2/Bornholm, at Socialdemokratiets kommuneforening på øen nu indstiller ham som kandidat.

Med »kulturændring« mener de nok det opgør, den tidligere formand for DSU Frederik Vad Nielsen pegede på i kølvandet på dokumentaren ‘Partiernes skjulte overgreb’, der afdækkede en syg kultur i ungdomspolitik med overgreb og krænkende adfærd.

Ethvert opgør i den socialdemokratiske lejr er komplet symbolsk, så længe Jeppe Kofod igen og igen og igen bliver givet håndsrækninger af partiet. Selv nu, hvor vælgerne helt tydeligt har valgt ham fra, hvorfor han ikke kom i Folketinget ved sidste valg.

Men i Socialdemokratiet handler det vist om, at holde sig gode venner med de rigtige. Det ved deres ungdomspolitikere i DSU tydeligvis også godt.

Så nu er Jeppe Kofod indstillet af Socialdemokratiet på Bornholm til at blive kandidat til EU-Parlamentet. Et skridt frem og et tilbage.