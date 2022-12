Hver gang et tilfældigt offer slæbes til den offentlige gabestok, står skadefro opportunister i kø med rådne racisme-tomater.

Det er svært at blive rigtig klog på debatten om de mange eksempler på påstået nisseracisme for årtier siden. Én ting er sikkert, og det er, at der den forgangne uge er blevet sagt og skrevet rigtig mange dumheder om både julekalendre, racisme, udklædning, skuespil og enkeltpersoner på tværs af den danske medieflade.

Alligevel har særligt én udtalelse skilt sig ud. Den er nemlig ikke blot en dumhed, men også en nederdrægtighed. Og udtalelsen er kommet fra ingen andre end mangfoldighedskonsulent og tidligere folketingsmedlem for Alternativet Roger Courage Matthisen.

Roger Courage Matthisen spillede selv den noget karikerede calypso-nisse i julekalenderen “Nissernes Ø” i 2003, som var instrueret af Flemming Jensen.

Så da Flemming Jensen i ugens løb landede i noget af et stormvejr over sin forestilling “Nissebanden i Grønland” i Cirkusrevyen på Bakken, så Roger Courage Matthisen sit snit til at mæske sig i udskamningen af en tidligere kollega.

Roger Courage mindes nemlig, at Flemming under optagelserne af “Nissernes ø” – for små 20 år siden – skulle have ønsket, at Roger Courage skulle sminkes mørkere i huden, end han allerede er. Og i programmet P1 Debat kaldte Roger Courage Matthisen oplevelsen for “ydmygende”.

Både Flemming Jensen og den pågældende makeupartist nægter, at det skulle være sket, men uanset hvad, er det et besynderligt indspark. Af den simple årsag, at udtalelsen ikke kan tjene andet formål end at tilsværte Flemming Jensens karakter, og dermed puste til racist-ilden. Et fælt forsøg på bevisførelse for, at Flemming Jensen er racist og altid har været det.

Og så er det da i den grad værd at bemærke, at Roger Courage Matthisen selv for små 20 år siden jo altså takkede ja til at spille den voldsomt karikerede calypso-nisse på Sankt Croix, som spillede tromme. Men selvrefleksion er jo ikke lige så sjovt som at bære til bunke med racismeanklager mod andre. Det burde måske mere være den del, der var mest ydmygende.

Skuespiller og instruktør Flemming Jensen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Skuespiller og instruktør Flemming Jensen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

En anden opportunist, der så sit snit til at komme til orde og kaste med rådne racist-tomater mod et tilfældigt offer, var selvfølgelig David Trads. Han var en af paneldeltagerne i Go' aften Live, hvor anklagerne mod Flemming Jensen oprindeligt blev fremsat.

Her sad David Trads som repræsentant for danske børn med minoritetsetnisk baggrund sjovt nok og fortalte om disses følelser, når de bliver udsat for nisseracisme. Det må man åbenbart gerne, så længe man ikke er malet i ansigtet.

Fælles for Trads og Courage er, at de lader til at næres af vreden og hadet i debatten. Og i særdeleshed af den overvældende modstand, Flemming Jensen befinder sig i. Trads har selvfølgelig også videredelt Courages anklage om en 20 år gammel “ydmygelse” på sin Twitter.

Og det skader. Det skader, hver eneste gang en hvilken som helst person aktivt fodrer en shitstorm, blot for at se sig selv i fjernsynet. Og det skader i den grad det menneske, der slæbes til gabestokken, når racist-kort-entusiaster kaster om sig med det, blot for at se verden brænde.