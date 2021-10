Onsdag mødtes By- og Kulturudvalget til et ganske almindeligt udvalgsmøde som så mange gange før.

Der var dog særligt ét punkt på udvalgsmødets dagsorden, som stak ud fra mængden.

Udvalget skulle nemlig drøfte, om den historiske vej Middelfartvej skulle tage en navneændring for at markere bydelens udvikling inden for de seneste par år.

Forslaget stammede fra en beboer i Bolbro, der altså ønskede, at en del af Middelfartvej i stedet skulle hedde Bolbro Boulevard.

Inden udvalgsmødet kontaktede B.T. By- og Kulturrådmand Christoffer Lilleholt, der ikke virkede helt afvisende over for et nyt navn til Middelfartvej – hvis det altså var det, beboerne i området ønskede.

»Jeg tager altid henvendelser fra borgere her i Odense alvorligt og sætter også meget pris på, når de engagerer sig på den måde. Så selvfølgelig er forslaget et, vi vil drøfte i udvalget,« siger Christoffer Lilleholt.

Men navneforandringen blev ikke til meget mere end bare en drøftelse. For Middelfartvej skal ikke hedde Bolbro Boulevard. Det oplyste flere af udvalgets medlemmer til Fyens Stiftstidende efter udvalgsmødet.

Det virkede da heller ikke til, at beboerne i Bolbro var synderligt begejstrede for forslaget.

I et opslag på Facebook-gruppen Hjælpsom i Bolbro er B.T.s oprindelige artikel om den mulige navneændring blevet delt og kommenteret i et væk.

Og der er altså absolut flest kommentarer, som er imod en navneforandring.

»Hvorfor skal der altid sidde en smart person et eller andet sted og lave om på noget, som altid har haft sit navn helt uden problemer. Nej tak,« skrev eksempelvis én af de mange personer, som havde kommenteret opslaget.

»Ser absolut ingen mening i, at det pludselig skal ændres,« skrev en anden.

Og nu kan de mange borgere i området altså ånde lettet op – for en navneforandring er ikke længere på tale.