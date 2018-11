Den ene dag blev jeg gammel, den næste fik jeg min ungdom igen…

Da jeg for et halvt års tid siden kom i overgangsalderen, tænkte jeg, at nu var jeg for alvor blevet gammel, men så mødte jeg en gynækolog, der kunne skrue tiden tilbage…

'Hmm, det ved jeg ikke helt. Kvinder er jo notorisk bange for ting, der gør dem uattraktive…'

Ordene kommer fra en redaktør, da jeg foreslår en serie om overgangsalder. Den ide er hun ikke umiddelbart vild med, for overgangsalder er bare ikke noget, der sælger billetter. Det er en af de få ting, vi kvinder helst ikke taler om – eller bare ønsker at forholde os til, fordi der ligger så meget negativt i det.

Overgangsalder er næsten notorisk lig med 'gammel'. Lig med, at nu er det sgu slut

Overgangsalder er næsten notorisk lig med 'gammel'. Lig med, at nu er det sgu slut. Slut med at få børn. Slut med at producere kvindelige kønshormoner. Og dermed måske også slut med sex, fordi det for rigtig mange også kan betyde nogle virkelig smertefulde oplevelser.

Men overgangsalder er ikke kun ting, der slutter, det er også flere nye 'dejlige' ting som: rynker, hedeture, nattesved, hovedpine, inkontinens, ømme led og muskler og måske et par plusser mere på læsebrillerne.

Så måske er det ikke så underligt, at det ikke er noget, vi har lyst til at tale åbent om. Eller udbasunere offentligt, at vi er blevet ramt af. Men når vi ikke snakker om overgangsalderen, betyder det også, at rigtig mange af os så heller ikke er klar over, hvad vi skal gøre, når vi rammes af den. Eller at vi overhovedet er nået dertil, fordi vi ikke kender symptomerne.

Men vi ender der alle sammen på et eller andet tidspunkt. I overgangsalderen. Selv om ikke alle oplever lige mange eller samme gener. Lægerne er generelt heller ikke særligt meddelsomme eller tager det synderligt alvorligt.

Når vi ikke snakker om overgangsalderen, betyder det også, at rigtig mange af os så heller ikke er klar over, hvad vi skal gøre, når vi rammes af den

Da jeg selv gik til læge og bad om en blodprøve, der kunne be- eller afkræfte, om jeg var kommet i overgangsalderen, blev jeg i første omgang pure afvist med kommentaren: 'Hvorfor skal du dog det? Det er jo helt unødvendigt! Hvis du ikke har haft menstruation i et år, så er du i overgangsalderen…'

Men på grund af en nyligt fjernet hormonspiral, der for mange kvinder stopper ens blødninger, havde jeg ingen anelse om, hvorvidt jeg havde menstruation eller ej. Omvendt kunne jeg heller ikke se nogen grund til at skulle bruge prævention i et år, hvis det ikke var nødvendigt.

Så dagen efter indfandt jeg mig hos lægen igen og bad sekretæren tage blodprøven. Da hun fik svaret, sendte hun mig videre til en gynækolog, der kunne bekræfte det. Men han hverken gad undersøge mig eller tage den prøve, der manglede, da han mente, at det var meget usandsynligt, at jeg skulle blive gravid med den prøve, der nu engang var.

Så igen måtte jeg tilbage til lægen. Flere måneder med ømhed i kroppen og et sexliv forbundet med smerter skulle afhjælpes.

Hormoner er langtfra for alle, og der er andre muligheder, der hverken indebærer en hormonfyldt krop eller glidecreme

Og endnu en gang blev jeg mødt af et standardsvar om hormoner, som jeg pænt takkede nej til. Jeg ville have en henvisning til en gynækolog, en ekspert, der vidste alt om det her og kunne tilbyde andre behandlinger end blot at fylde hormoner i min krop. Og endnu en gang mente lægen, at det var unødvendigt, men gav sig, da jeg insisterede.

For hormoner er langtfra for alle, og der er andre muligheder, der hverken indebærer en hormonfyldt krop eller glidecreme – man skal desværre bare selv betale for dem. Men kan og vil man det, så er der også mange fordele at hente.

Ømheden er jeg næsten sluppet af med ved hjælp af nogle ganske få og enkle strækøvelser. Og sexlivet tør jeg igen efter nogle laserbehandlinger, der går under navnet Mona Lisa og har givet mig et underliv som en 25-årig igen. Men laserbehandlinger i denne sammenhæng taler man helst ikke om, fordi det er samme metode, der bruges til fjernelse af rynker.

Men det her er en foryngelseskur, der fjerner smerter og ubehag uden brug af hormoner. Og det skal vi tale om. Både overgangsalderen og hvad der er af muligheder. Muligheder for at få et smil om læben igen. Mona Lisa er en af dem. Men kan man smile som hende, er det vel ikke så skidt endda at blive 'gammel', vel?

Følg Charlotte på Instagram: charlottehojlund