Det nye coronapas har vakt stor uenighed i den danske befolkning. B.T. Live har i løbet af ugen haft besøg af henholdsvis administrerende direktør i SMVdanmark Jakob Brandt og speciallæge Torben Mogensen. De delte ikke just samme holdning om det omstridte coronapas.

Diskussionen kommer i kølvandet på regeringens genåbningsplan, der blev fremlagt sent mandag aften. Her var coronapasset en nøglefaktor for at få samfundet genåbnet. Det kræver nemlig enten en coronavaccination, en maksimal 72 timer gammel negativ test eller et bevis på, at du har haft infektionen tidligere for at benytte dig af liberale erhverv blandt andet. Tiltaget bliver bakket op af speciallæge Torben Mogensen.

»Jeg synes, at det er en rigtig fornuftig idé. Det sikrer, at folk bliver testet, og det sikrer, at folk lader sig vaccinere, fordi så slipper man for alle de mange test. Det er den måde, vi skal bekæmpe den her virus på.«

Det var en blandet reaktion hos B.T.s læsere. Mange kaldte det statslig tvang og synes, regeringen var gået for vidt med tiltaget. Torben Mogensen købte ikke den præmis.

»Det har ikke noget med tvang at gøre. Det har noget at gøre med, at samfundet beskytter os. I Danmark har vi faktisk været meget milde. Vi har blandt andet ikke anvendt udgangsforbud, som man har i mange andre lande. Jeg synes faktisk, regeringen tilgodeser dem, der ikke ønsker vaccinen, med sådan et tiltag. De kan undlade vaccinen, hvis bare de bliver testet, når de skal noget.«

Hos SMVdanmark og den administrerende direktør, Jakob Brandt, var begejstringen knap så stor for det nye coronapas. SMVdanmark repræsenterer små og mellemstore danske virksomheder, og de tror ikke, coronapasset vil gavne de danske virksomheder. Snarere tværtimod.

»Vi synes ikke, at coronapasset er en god idé til det, som politikerne har besluttet, at det skal bruges til lige nu. Coronapasset vil være en god idé at bruge til større forsamlinger og rejser, men ikke til små liberale erhverv.«

Han uddyber sin begrundelse.

»Der er noget logik, der mangler i forhold til coronapasset. Hvorfor må du gerne løbe rundt med 22 af dine kammerater og svede på hinanden, uden at du har skullet vise coronapas, når du ikke kan sidde med en meters afstand og nyde en øl på en café med én kammerat uden at skulle fremvise coronapasset. Det tror jeg, mange danskere står af på.«

Jakob Brandt synes ikke, regeringen tænker nok på de selvstændige. Han mener, at de bliver specialbehandlet på grund af, at de er selvstændige.

»Den der svada med, at 'lidt er også godt' og 'lige om lidt er det hele normalt igen' kan vi ikke bruge til noget. Forestil dig, at alle lønmodtagere havde været uden løn i tre måneder og fik at vide, at 'nu kan du få lov at komme tilbage, men kun med 50-70 procent løn. 'Er du ikke helt vildt glad for det?'. Der vil være nationalstrejke, hvis det skete. Det er det, de byder landets selvstændige nu.«

Regeringen har udtalt, at coronapasset er eneste mulighed for at have samfundet nogenlunde åbent. Til spørgsmålet, om han hellere ser, at de liberale erhverv forbliver lukket i stedet for at imødekomme coronapasset, svarer han:

»Ja, hvis virksomhederne bliver betalt for det. Denne her strategi gavner kun staten. Virksomhederne kommer stadigvæk til at miste omsætning, fordi tilværelsen bliver så besværlig for virksomhederne og kunderne, at der helt sikkert er nogle kunder, der vil ryge fra.«