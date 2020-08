21. januar 2024 bliver en skelsættende dag i Arne Juhls liv.

Den dag fylder han 64 år. Men det bliver en fødselsdag ud over det sædvanlige.

»Jeg har lige sagt til ledelsen, at det bliver sidste arbejdsdag den dag,« siger Arne Juhl, der har lagt navn og ansigt til Socialdemokratiets kampagne om tidligere pension til dem, der har været på arbejdsmarkedet, siden de var 16, 17 og 18 år eller endnu tidligere.

Partiets udspil blev præsenteret under stor ståhej på Danish Crowns slagteri i Horsens tirsdag eftermiddag, og Arne Juhl har besluttet sig for at bruge muligheden for tidligere tilbagetrækning, hvis den altså bliver vedtaget af Folketinget.

Om vi skyder noget, betyder ikke så meget Arne Juhl

Arne Juhl havde lovet ikke at sige noget om udspillet før efter præsentationen. Det gjorde dog ikke det store fra eller til. For han havde travlt med at tappe økologisk øl på bryggeriet Fuglsang, hvor han tidligere på året kunne fejre 40-års jubilæum.

»Jeg arbejdede, som jeg plejer at gøre,« siger han.

Hvis udspillet bliver til lov, kan Arne Juhl gå tre år før på pension. Og det ser han frem til. Selv har han arbejdet, siden han var 16 år.

»Hvis du har gået i skole og har arbejdet 40-45 år, skal du have lov til at have 15 gode år, når du er færdig. Det kan ikke passe, man skal knokle de sidste af ens år, så man ender med at se kartoflerne nedefra i stedet for at spise dem,« siger Arne Juhl, der ikke er medlem af noget parti, men tidligere har medvirket i kampagner for fagforeningen 3F.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det var faktisk i sådan en kampagne, at Socialdemokratiet spottede ham.

»Det endte med, de kom ned på Fuglsang og lavede optagelser. Min direktør troede faktisk, det var 3F, der kom og filmede. Havde han vidst, det var Socialdemokratiet, var de ikke kommet ind. For Fuglsang er ikke politisk. Men skaden var sket, og Fuglsang har fået gratis reklame. Ledelsen kan godt se, det er i en god sags tjeneste.«

Arne Juhl havde dog ikke regnet med, at den socialdemokratiske kampagne ville blive blæst så stort op, og at han skulle blive en ombejlet herre i det danske pressekorps.

»Plakaterne var kæmpestore, og du kunne ikke undgå at se dem på stationer over hele landet.«

»Nu er det Arnes tur«, stod der på Socialdemokratiets valgplakater. Vis mere »Nu er det Arnes tur«, stod der på Socialdemokratiets valgplakater.

'Nu er det Arnes tur' hed det på Socialdemokratiets store valgplakater før folketingsvalget, mens videoen til kampagnen er set af over 170.000 gange på Socialdemokratiets Facebook-side.

»Lige til at starte med tænkte jeg, at det var godt nok stort. Men så tænkte jeg hurtigt, at jeg alligevel havde været med i så meget andet for fagbevægelsen, så jeg tog det stille og roligt derfra.«

Mandag og tirsdag var dog en hård omgang for Arne Juhl, der sidste år blev ramt af en kræftsygdom og fik fjernet halvdelen af venstre lunge.

»Så det er ikke altid, min vejrtrækning er lige god. Så det er lidt op ad bakke. Men jeg klarer det indtil videre. Og når jeg kommer hjem, plejer jeg normalt lige at tage en halv time på øjet.«

Jeg er lige blevet bedstefar

Det blev der dog ikke noget af.

»Hvis min telefon kunne være rødglødende, ville den have været flydende, for der blev jeg kimet ned af journalister.«

Så da tirsdag aften nærmede sig, gav hans kone ham klar besked.

»Hun sagde, jeg skulle slukke telefonen. Det var min datters fødselsdag, så jeg åbnede den først onsdag morgen igen,« siger Arne Juhl, der fik nyt knæ for fem år siden og føler sig godt slidt efter så mange år på arbejdsmarkedet.

Arne Juhl leger med sin hund hjemme i januar. Vis mere Arne Juhl leger med sin hund hjemme i januar.

Tidligere var det nemlig hårdt at være bryggeriarbejder. Dengang slæbte Arne Juhl 50 kilo-sække og løftede samlet 20-25 ton hver dag. Det har været hårdt ved hans krop.

Derfor glæder han sig til at takke af om lidt under tre et halvt år. Han skal dog ikke ligge på den lade side, fortæller han.

»Jeg har to hunde, som jeg elsker. Jeg er lige blevet bedstefar i januar til en lille tøs, der hedder Tessa. Så har vi vores campingliv, og vi spiller kort – noget der hedder Skat, som er meget udbredt i Sønderjylland og Tyskland.«

Desuden går Arne Juhl en gang imellem på jagt.

»Om vi skyder noget, betyder ikke så meget.«

Og som om det ikke er nok, er han medlem af den lokale idrætsforening.

»Så jeg kommer ikke til at mangle aktiviteter til at få tiden til at gå.«