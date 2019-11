Jeg har lige haft en dag, hvor jeg besluttede at skille mig af med en masse irriterende ting.

Det begyndte godt. Jeg fik f.eks. gjort kål på lortedyngen af breve og reklamer, der har ligget på køkkenbordet i et halvt år. Jeg løftede simpelthen hele bunken over i hundens kurv. Så var det ordnet.

Jeg fik også slettet to apps på telefonen, så jeg nu kun har 134 tilbage. Men derefter begyndte det at blive svært. Det viser sig, at man ikke kan komme af med de mest irriterende ting:

Radio 24syv: Det er muligt, at den var irriterende nu og da, men det er da endnu mere irriterende, at vi ikke har den mere.

Vi ville gerne beholde den, men i stedet skal vi nu betale for to nye radiokanaler, som vi ikke har bedt om. Politik når det er værst. Tak for lort!

Radio Loud: Det kan jo være, at de kommer til at lave ok radio. Men jeg vil helst ikke leve i et land, hvor man kan vinde et offentlig udbud om en medieopgave uden at kunne stave ordentligt.

Det næste bliver vel, at folk med højdeskræk vinder udbuddet om at vedligeholde pylonerne på Storebæltsbroen.

Turister: Jeg har selv lige været turist et par dage i Spanien, og det tog mig kun et par timer at blive forvandlet til en irriterende zombie.

Turister går langsomt. De standser umotiveret op i gaderne. De har fornuftige sko på, og mændene har gudhjælpemig små rygsække.

De går ind i en butik og glor længe på lerkar til 30 kroner, før de bliver enige om, at det er for dyrt. Og så standser de op igen, fordi de ikke har mere på programmet. Og de synes også, at det er for varmt. Eller for koldt.

Værtindegaver: Der er gået inflation i kvinders behov for at vise, hvor søde og betænksomme de er. Til enhver parmiddag bliver der indkøbt værtindegave henne i byens nyeste boligindretnings-joint, og vi er efterhånden oppe i 400 kroner.

Så kan man jo lige så godt gå på restaurant. Stop det uvæsen.

Basilikum: Jeg ved godt, at vi skal leve og spise efter årstiden. Men det er virkelig irriterende, at man ikke kan få ordentlig basilikum om vinteren.

Hvis man kan klone får, hvorfor kan man så ikke lave basilikum, der overlever vores vinter? Giv den hele armen med genmanipulation, vækstfremmere og syntetisk soya. Vi vil have basilikum.

Køkkenfilm: Hold nu kæft, hvor er det irriterende at man aldrig kan sætte køkkenfilm hen over en Eva Trio-skål, sådan at det ser pænt ud. Reklamerne lyver.

Pas: Det er jo glimrende at bo i Schengen-Europa. Så kan man rejse uden pas mellem en masse lande. Men når man så kommer frem, skal man vise pas for at få et simpelt hotelværelse, som man allerede har betalt for.

Og sådan er det også, når man skal leje en bil. Og et par åndssvage ski. De behandler os som potentielle forbrydere. Det er så irriterende. Vi bør gøre noget. Vold er en mulighed.

Folk i fly: Forleden sad jeg i en tæt pakket maskine, der knap var nået op i flyvehøjde, før folk spænede op ad mellemgangen for at stå i kø ved toilettet. WHAT?

De samme mennesker var gået forbi 340 toiletter i lufthavnen på vej ud til flyet. Blev de pludselig trængende, da vi slap jorden? Så de frem til at give den hele armen i 10 kilometers højde?

Jeg anbefaler fly uden toiletter. Så kan folk lære at besørge i tide.

B.T.: Og nu er der ikke mere plads ifølge B.T.’s direktiv for klummers længde. Det er eddermadme også irriterende.