Engang var det kun forbeholdt de rige og de kendte at holde sig evigt unge.

Plastikkirurgi var den eneste mulighed, men det var dyrt, og risikoen var høj. I medierne så man skræmmende eksempler som f.eks Melanie Griffith og Mickey Rourke og tænkte 'godt, at det ikke er mig'.

Sådan er det ikke mere. I dag er kosmetiske indgreb blevet allemandseje, og hvis du ikke ligner én på tredive, når du er fyrre, så holder du dig dårligt. Kendisser som Demi Moore, Nicole Kidman og Jennifer Aniston har gjort det helt 'naturligt' ikke at ældes, og det er en trend, som mange af os almindelige dødelige gerne vil med på.

Alligevel er det stadig lidt fy at få foretaget indgreb. Det er, som om der stadig hersker den holdning, at den naturlige skønhed er finere end dén, som du kan købe dig til, og derfor holder mange deres indgreb hemmelige - selv for deres tætteste familie og venner.

Men alt det hemmelighedskræmmeri er skidt for sikkerheden.

Når vi ikke deler vores erfaringer, så bliver vi ikke klogere på, hvilke behandlinger der virker, hvad man skal være påpasselig med, og hvornår man bare smider penge ud.

På den måde bliver det også nemmere for klamphuggere og uansvarlige fupmagere at overleve. Og den slags findes der desværre en del af.

Der er blevet indført strammere regler, men mange overholder dem ikke, og flere lokker med behandlinger til lave priser. Men det skal man passe på med, for det er ikke ufarligt.

Så jeg stemmer for åbenhed - og starter gerne med mig selv. Jeg har fået botox ca. hver ottende måned, siden jeg var 40 år. Og i sidste måned prøvede jeg for første gang 'ulthera' - en ultralydsbehandling, der føltes lidt som at være frivillig boksepude i en time, men som så småt er begyndt at stramme mit ansigt lidt op (der skal gå tre måneder, før der er fuld effekt).

Min navn det står med prikker ... Her er jeg på Cerix klinikken og har fået tegnet prikker før botox indsprøjtninger - læg mærke til hvor gul og blå jeg stadig er efter min Ulthera behandling. Foto: privat foto Vis mere Min navn det står med prikker ... Her er jeg på Cerix klinikken og har fået tegnet prikker før botox indsprøjtninger - læg mærke til hvor gul og blå jeg stadig er efter min Ulthera behandling. Foto: privat foto

Jeg har aldrig syntes, at det er noget, som jeg burde flove mig over, og heldigvis er jeg ikke alene. Flere kendte danskere er begyndt at dele erfaringer og taler nu mere åbent om kosmetiske behandlinger.

På B.T. har vi bedt nogle af disse ærlige kvinder og mænd dele deres historier og åbne op om, hvilke behandlinger de har fået. Hen over påsken har vi fokus på de kosmetiske behandlinger. Både de gode og de dårlige.

Vi vil hverken skræmme eller inspirere dig, men meget gerne bryde tabuet. Måske vil nogle af de historier, vi bringer, give dig mod på selv at tale åbent om dine egne behandlinger.