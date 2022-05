»Jeg føler lidt, at nogle får noget slik, og så spiser de det lige foran os.«

Den følelse rammer 27-årige Alexander Mejdahl, da en besked pludselig tikker ind på hans telefon.

Beskeden er en nyhed om, at ukrainere fra 22. april 2022 har fået lov til at arbejde i Danmark, på trods af at de endnu ikke har fået opholdstilladelse.

Sådan er situationen dog ikke for Alexander Mejdahls brasilianske kone, Thamires Moreira.

I november 2021 ansøgte parret om familiesammenføring, og mens de venter på svar, må 32-årige Thamires ikke arbejde – hverken lønnet eller frivilligt, noget hun rigtig gerne vil, mens hun venter på svar.

»Jeg sidder på et kursus, og der tikker en besked ind om, at nu kommer der en særlov, hvor ukrainerne får lov til at arbejde. Jeg får en virkelig ambivalent følelse af 'Hvad er det, der sker?' Så taber jeg totalt fokus på det kursus, jeg egentlig sidder til,« fortæller Alexander Mejdahl og fortsætter:

»I forvejen er vi så frustrerede over at vente, og at der ikke sker noget. Vi får ikke noget at vide, det er bare at være i en venteposition.«

Alexander Mejdahl og Thamires Moreira mødte hinanden i Brasilien i 2019. Kort efter blev de kærester, og i dag er parret gift.

Men det har ikke gjort situationen nemmere. Selvom alle danskere over 24 år har ret til at søge om familiesammenføring, er der lang ventetid hos Udlændingestyrelsen, som skal behandle sagerne.

Indtil videre har parret ventet i næsten seks måneder.

»Hun synes jo, at hverdagen er lidt grå. Så sent som i dag sagde hun 'Jeg er lidt desillusioneret, for jeg ved ikke, hvornår jeg får svar. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan få et arbejde i Danmark,« siger Alexander Mejdahl og fortsætter:

»Hun vil gerne i gang, og hun vil gerne vise, at hun bidrage – både til Danmark, men også til os. Lige nu er det jo bare mig, der forsørger, og der er jo rimelig knappe ressourcer. Så det med, at kunne få lidt overskud i økonomien, det tror jeg vi begge, ville sætte rigtig højt på ønskelisten.«

Alexander Mejdahl understreger, at han er glad for særloven rettet mod ukrainerne, men han mener, at den også bør gælde for alle andre, der søger om opholdstilladelse i Danmark.

Det har Udlændinge- og Integrationsministeriet dog ikke planer om at indføre, melder de til B.T.

B.T. har forsøgt at få et svar fra den nye udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.