Jeg har lige læst, at der er mindre vold i nattelivet, end der plejer at være.

De unge mænd tæver simpelthen hinanden mindre sønder og sammen end de gjorde i mine unge dage.

Det er jo godt. Jeg selv fik en øretæve nu og da som ung i gaderne, og det er ikke noget, jeg kan anbefale. Jeg fik f.eks. flækket begge øjenbryn uden for diskotek White Horse i Sæby, bare fordi jeg sagde til en lokal ung mand, at han tydeligvis var fra Hørby. Det ville han ikke finde sig i, og det skal man måske heller ikke.

Jeg skal lige for gloriens skyld nævne, at jeg aldrig selv har slået på nogen. Jeg var nu også en splejset knægt og kunne formentlig ikke engang slå en bule i en flødebolle. Men jeg var rapkæftet, og det er en dårlig strategi for en bedugget ung mand med briller og tynde overarme.

De unge mænd har nu om dage en anden strategi. I hvert fald rigtig mange af dem. Der er færre horder af dem i gaderne. De holder sig mere væk fra balladen. På ti år er antallet af voldsskader på unge mænd faldet fra 6.100 til 2.500 om året. Det er da en udvikling, og den er god!

Når det er sagt, så har naturen skabt manden med testosteron og muskelkraft. Og eftersom naturen ikke opfinder noget for sjov, så må det være tilladt at spørge, hvad hormonerne og musklerne skal bruges til nu om dage?

Og nej, svaret er ikke ekstremsport eller halvmaraton. Svaret er heller ikke storby-mænd, der gudhjælpemig løber rundt i nabolaget med en chokeret baby i barnevognen.

Svaret kan pudsigt nok skjule sig netop i de uønskede hormoner. Det ville f.eks. være en slags 'god vold,' hvis blot en eneste mand havde forsvaret de kvinder i Køln, Berlin, Zürich, Helsinki og Hamborg, der hen over flere nytårsaftener blev omringet, befamlet, chikaneret og bestjålet af andre mænd.

Husker du episoderne? Og husker du, at vistnok ikke en eneste løftede en finger?

Den moderne mand har lært, at fysisk intervention er uønsket. Så når du næste gang igen kan høre, at din nabo er ved at slå sin kone halvt ihjel, skal du bare blive ved med at se tv. Du skal ikke ringe til politiet, for så bliver naboen bare vred på dig.

Og du skal slet ikke sparke døren ind og slå fæhovedet derinde med en skovl, lige til han falder om. Du må ikke bruge din fysik, heller ikke for at forsvare dem, der ikke kan forsvare sig selv.

Må jeg minde om, at det var mænd og muskler og våben, der satte en stopper for nazisternes folkemord og modbydeligheder. Det er hormoner og aggressivitet, der får mænd til at springe ud fra en helikopter for at redde mennesker fra oversvømmelse.

Det var mænd, der med blod i munden og testosteron i kroppen og livet som indsats reddede 12 fodbolddrenge ud af Tham Luang-grotten i Thailand.

Så svaret ligger i de samme hormoner og den samme fysik, der i lidt for høj grad er blevet uønsket. Vores unge mænd skal have at vide, at vi påskønner deres vej væk fra rollen som slagsbror.

Men at vi også påskønner mandens vilje, stolthed, ambitioner og mest af alt evne til at beskytte andre.

Jeg skylder måske at fortælle, at jeg fik mine øjenbryn lappet sammen af en lokal læge i Sæby midt om natten.

Han var så gnaven over tidspunktet, at han ikke ville give mig bedøvelse. Men til gengæld var jeg næste morgen i stand til at varetage mit job som kirkesanger.

Og jeg var så heldig, at den anden fyr i koret aftenen forinden var kommet til at løbe ind gennem en butiksrude i Hjørring, så han så endnu værre ud. Selv dengang var der rigtige mænd til.