Hvor er det dog dejligt, at Danmark så småt er ved at åbne op igen. Solen skinner, og træerne er ved at springe ud. Vi vender langsomt tilbage til livet, og følelsen af taknemmelighed er svær at komme udenom.

Og særligt hvis vi sammenligner os med andre lande.

Men taknemmelighed er meget mere end en kortvarig følelse, der titter frem, når man sidder i solen, eller når ens barn bliver rask efter sygdom. Taknemmelighed er en styrke, et mindset og et kraftfuldt værktøj til bedre helbred, mindre stress og et liv med langt mere forbindelse og livsglæde!

Der er nemlig meget forskning, der viser taknemmelighedens mange positive effekter. Folk, der jævnligt praktiserer taknemmelighed, dyrker mere motion, oplever færre sygdomssymptomer, har det bedre med deres liv generelt og er mere optimistiske omkring fremtiden.

Når vi føler taknemmelighed, føler vi os også mere kærlige, tilgivende, glade og entusiastiske.

Skriv tre ting ned, som du er taknemmelig for, hver aften

For når vi arbejder med taknemmelighed, er vi nødt til lige at stoppe op og gøre status over alt det, vi har at være glade for. Taknemmelighed gør os altså glade, fordi det handler om en anerkendelse af 'det gode' og det, vi har fået i vores liv. Det er at sige 'ja' til livet og til at bemærke ting i tilværelsen, som er værd at leve for.

Livet sættes i et positivt og større perspektiv.

Derfor er der virkelig god grund til at tage denne varme og ydmyge følelse til sig på en mere bevidst og konstruktiv måde.

Men hvordan begynder vi så at 'praktisere taknemmelighed' i en hverdag med deadlines og fejlfinder-øjne? Hvordan kan vi træne 'taknemmelighedsområdet' i hjernen, så det går hen og bliver en naturlig tilgang til livet?

Det vil helt sikkert blive en af de bedste og mest betydningsfulde gaver

Øvelse 1: Skriv tre ting ned, som du er taknemmelig for, hver aften, inden du lægger dig til at sove. De skal helst skrives ned, da det har mere effekt end bare at tænke over det. Tænk på dagen, der er gået, og find så tre ting, som du kan være taknemmelig for. Det kan jo være små og store ting som en dejlig kop kaffe, en sød besked fra en, du holder af, eller at dine børn er sunde og raske. Det er også en fantastisk måde at falde i søvn på, da hjernen bliver rolig og ikke stresser.

Øvelse 2: Lav et lille taknemmelighedsritual ved middagsbordet, hvor I skiftes til at sige en til tre ting, som I er taknemmelige for. Det kan også være egenskaber hos hinanden, som man er taknemmelig for. I starten kan det være en ide, at vi som forældre starter, for så kan det være lidt lettere for børnene derefter. Hvis man ikke synes, at der er sket noget godt i løbet af dagen, kan det måske også være at sige: 'Jeg er taknemmelig for, at jeg kom igennem denne svære dag.'

Øvelse 3: Lav en taknemmelighedsæske/takkeæske, næste gang du skal give en gave. Det kunne være en hvilken som helst lejlighed. Fødselsdag, bryllup, konfirmation og så videre. Og spørg så forskellige personer, som er nogenlunde tætte med hovedpersonen, om de vil skrive et par sætninger ned på et lille kort om, hvad de værdsætter hos den person. Læg så alle kortene ned i æsken og giv den i gave. Det vil helt sikkert blive en af de bedste og mest betydningsfulde gaver på dagen.