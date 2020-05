'I må være skøre.'

Sådan lød reaktionen fra Charlotte Hansen, da miljøminister Lea Wermelin over for B.T.s følgere på Facebook præsenterede regeringens forslag om, at alle danskere fremover skal sortere deres affald i 10 forskellige kategorier.

Den socialdemokratiske politiker aflivede desuden en udbredt myte om, hvad der sker med dit skrald, når skraldemanden henter det.

Regeringen håber at få gennemført en ensartet affaldssortering i hele landet som led i Klimalovens mål om at opnå en reduktion af drivhusgasser på 70 procent i forhold til 1990.

»Jeg tror måske ikke, at alle ved det. Men vi er ikke de grønne dukse, når det kommer til affald. Faktisk har Danmark europarekord som dem, der producerer mest husholdningsaffald pr. indbygger,« fastslog Lea Wermelin i liveinterviewet på B.T.s Facebook-side.

Derfor skal vi allesammen til at sortere affald i langt højere grad, hvis det står til hende. I hele 10 forskellige kategorier.

»I dag sorterer man mellem tre og otte forskellige typer affald afhængig af, hvilken kommune man bor i. For de fleste vil det blive noget nyt, at mad- og tøjaffald skal sorteres for sig. Fødevarekartoner som juice- og mælkekartoner skal også sorteres for sig.«

Forslaget blev mødt med stor skepsis blandt mange af dem, der så med. Mange havde for eksempel svært ved at se, hvordan det overhovedet skulle lade sig gøre for dem, der ikke bor i parcelhus.

'Hvordan skal man have 10 spande stående i en lille lejlighed?' spurgte Dorthea Madsen blandt andet.

Lea Wermelin understregede, at forslaget ikke betyder, at man skal have køkkenet fyldt med forskellige spande eller kasser.

»Der er nogle affaldstyper, man kan putte i den samme spand. For eksempel pap og papir. I dag har man nok også et sted derhjemme til gammelt tøj, fordi det skal på genbrugspladsen. Nu vil man i stedet kunne putte det i en container til tøjaffald nede i gården. Så nogle ting vil også blive lettere.«

»Parcelhusejeren vil kunne klare sig med to til fire spande, der har flere rum i sig. Så i stedet for at skulle køre på genbrugspladsen vil det blive kommunen, der henter det affald, man sorterer.«

Det må man ikke. Det er klart Lea Wermelin

Det store mål for regeringen er at genanvende meget mere affald. Særligt plastikaffald udgør et problem i dag, understregede hun.

Hvordan vil I forhindre, at det ikke bliver blandet sammen og brændt på forbrændingsanlægget?

»Kommunerne skal kunne dokumentere, at affaldet bliver genanvendt. I dag genanvendes kun cirka 20 procent af plastikaffaldet. Vi vil have 80 procent af plastikken ud af forbrændingen i 2030.«

Flere af B.T.s følgere har dog bemærket, at deres containere tilsyneladende ryger op i det samme rum på skraldebilen, når skraldemanden tømmer den.

Ole Peter Kristiansen skrev for eksempel: 'Når spandene bliver tømt, ryger det op i samme rum på lastbilen.'

'Det bliver blandet sammen alligevel,' skrev Else Vedel Skaaning til ministeren, som havde en helt klar besked:

»Det må man ikke. Det er klart. Hvis man gør sig umage og sorterer og så oplever, at det hele bliver blandet sammen, mister man selvfølgelig troen på det. Derfor følger der krav med om dokumentation.«

Lea Wermelin kom desuden med en forklaring på det, der viser sig at være en udbredt myte, som Miljø- og Fødevarestyrelsen også afkræfter her.

»Det kan sagtens være, der er en affaldsbil, der kan tømme spande, der har to rum, fordi der også er to rum i bilen. Så på den måde kan det godt holdes i forskellige rum i skraldebilen,« sagde hun

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan de nye skraldecontainere i Odense monteres på midten af skraldebilen. Når skraldespandene løftes op, så ryger den ene halvdel af spandens indhold til den ene side og den anden halvdel til den anden side.

Tidligere monterede man to spande bag på skraldebilen, som derefter røg op i et samlet rum på bilen.