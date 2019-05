Der er én ting, som justitsminister Søren Pape Poulsen fra De Konservative fortryder i sit virke som politiker.

Det fortalte han i B.T.s livestudie mandag, hvor han svarede på læsernes spørgsmål fra blandt andet Facebook-brugeren Emilie Schilling.

»Hvis du kunne ændre én af de beslutninger, du har taget som politiker, hvilken skulle det så være? Hvorfor?« spurgte hun partiformanden.

Han var den første af partilederne, der lagde vejen forbi B.T. som del af valgkampen.

Og Søren Pape Poulsen svarede, at han fortryder, at han har været forbeholden, når det kom til lovgivning om, at man skal kunne bevise, om der er givet samtykke til samleje i forbindelse med voldtægtssager.

»Første gang jeg hørte om det, jokede jeg lidt med det og sagde: 'Helt ærligt, skal man så have en seddel i baglommen om, at man giver samtykke',« sagde Søren Pape Poulsen.

»Men når man går i dybden, kan man simpelthen se, at i de lande, der har arbejdet med det, har det virket,« fortsatte han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erklærede sig i marts enig i, at samtykke bør være en del af dansk lovgivning.

Det skete blandt andet, efter B.T. gennem serien #Voldtaget havde sat fokus på en række problematikker på området.

Alligevel blev et lovforslag om netop samtykke-baseret lovgivng fra oppositionen stemt ned i Folketinget i efteråret og i foråret. Blandt andet af Søren Pape Poulsens eget parti.

Men Søren Pape Poulsen forklarede, at han stadig er stor tilhænbger af en samtykke-lovgivning, men at der inden valget ikke var tid til at lave ny lovgivning, fordi det er meget kompliceret.

»Det er useriøst, det kan vi slet ikke nå,« sagde han og henviste til, at han har gennedsat straffelovrådet.

»Det skal nu kigge på, hvordan man kan strikke en model for en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse sammen.«

Ifølge Justitsministeren skal det nysammensatte Straffelovråd blandt andet se nærmere på, hvordan 'frivillighed’ kan defineres.

»Der skulle jeg have været hurtigere ude af starthullerne,« indrømmede Pape.

