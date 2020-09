De har været forbudt siden maj.

Men det har ikke stoppet danske rygere med en helt særlig trang.

For siden mentolcigaretter blev forbudt, er det blevet populært blandt mentolhungrende rygere at blande små mentolkrystaller i tobakken.

»Vi kan se to mærkbare konsekvenser: Rygere eksperimenterer for at få mentolsmag, og det illegale marked for mentolcigaretter begynder at vokse,« fortalte Tine Marie Andersen, direktør i Tobaksproducenterne, der repræsenterer tobaksvirksomheder i Danmark, i B.T. Live på Facebook.

DR kunne for nylig fortælle, at blandt andet Matas-kæden har oplevet, at omsætningen af mentolkrystaller er femdoblet, mens netbutikken Webapoteket.dk i juli alene har oplevet en fordobling.

Krystallerne bruges ellers typisk til kosmetik og skønhedsprodukter.

Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse fra Frederiksberg Hospital, siger til DR, at mentolrygere har sværere ved at stoppe med at ryge, blandt andet fordi mentol bedøver luftvejene, så de er mere tilbøjelige til at inhalere dybere.

Hun advarer også kraftigt mod eksperimenterne med mentolkrystaller.

Skal vi fjerne forbuddet mod mentolcigaretter?

»Det generelle problem ved den slags opfindsomme metoder er, at de er helt uden kontrol. Vi aner ikke, hvad der sker ved forbrænding, og hvilken helbredsskade det medfører. Desuden er det svært at regulere styrken,« siger siger Charlotta Pisinger til DR.

Flere af B.T.s følgere delte deres erfaringer med mentolkrystaller.

'Jeg laver selv mine egne mentolcigaretter ved at lade mine smøger ligge i de knuste krystaller,' skrev Melanie Kongerslev.

'Jeg er mentolryger, og nu ruller jeg selv cigaretter, hvor jeg bruger mentolkrystaller i rulletobakken,' skrev Randi Hermansen

'Den, jeg kender, som røg mentol, blander nu krystal i almindelige smøger. Det hjælper jo ikke noget at fjerne det fra hylderne,' skrev Sandra Mai Schirakow.

Tine Marie Andersen fra Tobaksproducenterne er desuden imod et lovforslag, der skal gøre tobak og mentol til de eneste lovlige aromaer i e-cigaretter.

Tine Marie Andersen, siger du ikke bare det, fordi I så ikke kan få solgt en masse andre e-cigaretter?

»Forbuddet er selvfølgelig ikke groet ud af vores have. Men den positive konsekvens kan blive, at rygerne skifter over til nogle af vores mindre skadelige, røgfri produkter,« svarede Tine Marie Andersen.

Det afstedkom flere kommentarer fra B.T.s brugere: