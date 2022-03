Det kan være forbundet med stor fare at rejse i krig, hvis man ikke har militær erfaring.

»I krig tager man ikke hensyn til noget eller nogen. Hvis man ikke har krigserfaring, ender man som en hund i et dødeligt spil kegler,« siger formand for Danmarks Veteraner Niels Hartvig Andersen til B.T.

Siden Rusland invaderede Ukraine har nogle danskere valgt at rejse til fronten for at kæmpe side om side med ukrainerne.

Men hvilke konsekvenser kan det have at rejse i krig, når man ikke kan betjene et skydevåben? Og kan helteintentioner kollidere med virkelighedens barske realiteter?

Formanden for Danmarks Veteraner Niels Hartvig Andersen fortæller om risikoen ved at rejse til Ukraine.