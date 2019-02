23-årige Morten Deleuran er en populær youtuber og vil under ingen omstændigheder kaldes mongol.

Det fortalte han B.T.s følgere på Facebook, da han onsdag deltog i en Facebook-live. Debatten er blusset op, fordi det aktuelle DR-programmet 'Danmarks lækreste spasser,' netop handler om, hvad man må kalde folk, der har handicap.

»Jeg synes ikke, det er godt at bruge ordet spasser, for man ved ikke, hvem det støder,« sagde Morten Deleuran til B.T.s følgere.

Han er selv født med downs syndrom og ønsker ikke at blive kaldt mongol.

»Der er stadig folk, der kalder os med downs for mongol, og det synes jeg er forkert. Jeg har selv prøvet at blive kaldt mongol, og det føler jeg er stødende.«

Mandag gæstede Mulle Skouboe B.T.-live, fordi hun lige nu er hovedperson i 'Danmarks lækreste spasser.' Hun er spastisk lammet og sidder i kørestol.

Hun kalder sig selv for spasser og mener, det er en del af krænkelseskulturen ikke at måtte kalde for folk eksempelvis spasser. Mange af B.T.s læsere var dog enige med Morten Deleuran.

»Kan man ikke bare kalde mennesker ved navn og henvende sig til den, man ønsker kontakt med som til et hvilket som helst andet menneske,« skrev Nis Buck Holdt.