»Det må da være underligt at spille andenviolin, når ens bror er kronprins. Men jeg tænkte også, at han må skide eller stå af potten.«

Den klare udmelding kommer fra 21-årige Claes Theilgaard, da han gæster B.T. Live. Han er tidligere næstformand i Ung Republik, der gik ind for at afskaffe Kongehuset og indledte demonstrationer mod det danske monarki.

Nu er han chefredaktør for netmediet indblik.dk, men holdningen til det danske kongehus er stadig den samme.

»Det udtryk skal forstås på den måde, at jeg udmærket forstår Joachims indre konflikt, men jeg har det lidt sådan, at enten må han tage en tudekiks, tage sig sammen og blive ved med at nyde livet for de godt fire millioner i apanage, som han får i Frankrig,« siger Claes Theilgaard og fortsætter:

Skal prins Joachim fortsat modtage sin apanage på 3,8 millioner kroner årligt?

»Eller også må han tage konsekvensen af, at han er utilfreds med den rolle, han har i Kongehuset, frasige sig sin apanage, træde ud af Kongehuset og så se, om han kan skabe et liv for sig selv på lige vilkår med øvrige danskere.«

Debatten om, hvorvidt prins Joachim skal beholde sin apanage eller ej, er blusset op igen, efter han stod frem i det franske magasin Point de Vue og udtrykte utilfredshed med sin situation.

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien,« siger prins Joachim til magasinet.

Udtalelsen til det franske magasin kommer fra prinsen, efter han blev sendt til den franske hovedstad, Paris, for at arbejde for Danmark som forsvarsattaché. Et job, der normalt ville indbringe 1,2 millioner kroner i løn plus udgifter til bolig. Det har prins Joachim takket nej til. Han vil i stedet beholde sin apanage, der er på 3,8 millioner kroner.

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, finder det forståeligt, at mange er trætte af at høre på prinsens brok. Men han er også begejstret for, at en meget lukket institution endelig giver lidt af sig selv.

»Rigtig mange er – forståeligt nok – trætte af at lytte til royal klynk, men alle har ret til at blive hørt. Jeg synes, at det er befriende med ærlig snak fra det normalt ret lukkede kongehus. Prins Joachim er utilfreds, og vi må tage en seriøs debat om prins Joachims fremtid,« mener B.T.s royale korrespondent.

Lige meget hvilken beslutning prins Joachim kommer til at tage, kommer det ikke til ændre på Claes Theilgaards opfattelse af det danske kongehus.

»Jeg har faktisk lidt ondt af de kongelige. Et væsentligt argument for at afskaffe Kongehuset er, at de er født ind i et guldbur, hvor stort set hele deres liv er planlagt for dem,« siger han og fortsætter:

»Hvis du bliver født som tronarving, er det i praksis næsten umuligt at træde ude af den rolle og sige nej tak til at blive konge eller dronning. Hvis du først er født ind i det liv, er der mange ting, som følger med. Du må ikke stemme ved et folketingsvalg, du kan ikke selv vælge religion. Det ville være simpelthen være imod grundloven.«