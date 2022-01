2022 bliver kvindernes år i det danske kongehus. Dronningens regeringsjubilæum står for døren, og Kronprinsessen runder et skarpt hjørne.

De to mest markante kvinder, dronning Margrethe og kronprinsesse Mary, bliver fejret i stor stil i det nye år. Det er således 50 år siden, Dronningen blev Danmarks regent. Og det er samtidig 50 år siden, at Mary Donaldson blev født i Hobart, Tasmanien.

Men Kronprinsesse Mary har overhalet dronning Margrethe i popularitet - og det kan faktisk være en fordel for Dronningen.

Kronprinsesse Mary har snart været i Danmark i 20 år, og hendes popularitet er nu helt enorm og meget stabil. Da YouGov lavede en meningsmåling for B.T. i sommeren 2021, scorede Kronprinsessen en 2. plads blandt de mest populære medlemmer af Kongehuset. Dermed sendte hun svigermor ned på en 3. plads.

Dronningen har altid været meget glad for at have Kronprinsessen med på arbejdsopgaver. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronningen har altid været meget glad for at have Kronprinsessen med på arbejdsopgaver. Foto: Mads Claus Rasmussen

I målingen sagde 73 procent, at de syntes 'godt eller meget godt' om Dronningen, mens hele 75 procent af de adspurgte sagde, at de syntes 'godt eller meget godt' om kronprinsesse Mary. Hun blev kun overgået af Kronprinsen som 78 procent af danskerne syntes 'godt eller meget godt' om.

Det er noget af en præstation af kronprinsesse Mary, og det kan være en fordel for Dronningen - for på et tidspunkt skal hun jo give faklen videre. Og allerede nu virker hun sikker på, at det kommende trosskifte kommer til et gå gnidningsfrit. Hun talte varmt om både Kronprinsens hjælp under statsbesøget i Tyskland og om Kronprinsessens arbejdsindsats i nytårstalen forleden.

»Hans bidrag er af stor betydning, ikke mindst for erhvervslivet - og han gør det godt! Kronprinsessen har også mange opgaver, og i det nye år skal vi fejre hendes 50-års fødselsdag, det ser jeg meget frem til,« lød det fra dronning Margrethe.

I visse kredse taler man om, at kronprinsesse Mary er blevet 'den mest royale i det danske kongehus'. Kronprinsessen er på en måde blevet super-royalist, selvom hun ikke blev født ind i Kongehuset. Denne uofficielle status har hun opnået ved at arbejde flittigt og ved næmest aldrig at træde ved siden af.

Folketingets åbning 2021. Dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Folketingets åbning 2021. Dronning Margrethe, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Foto: Søren Bidstrup

Kronprinsesens liv i Danmark har stort set været skandalefrit, og det er naturligvis opskriften på succes, når man en dag skal være dronning.

Det er også en fordel for kronprins Frederik, at hans hustru er blevet den superroyalist, han ikke selv er blevet. Det meget formelle og officielle falder ham ikke specielt naturligt, men på den måde komplimenterer de hinanden glimrende: Kronprinsesse Mary kan holde på formerne, og kronprins Frederik kan forsætte med at være i øjenhøjde med folket.

Både Dronningens regeringsjubilæum og Kronprinsessens 50-års fødselsdag kommer til at præge Kongehuset i 2022. Det var egentlig meningen, at Dronnigens 50-års regeringsjubilæem skulle fejres i januar, men coronapandemien står endnu engang i vejen for en af Kongehusets store fester. Derfor er jubilæet rykket frem til sensommeren, og markeringen den 14. januar vil være temmelig nedtonet.

Den store røde løber bliver rullet ud til sommer, når Dronningen vil blive fejret på Amalienborg, Christiansborg og Københavs Rådhus. Forhåbentligt vil det til den tid være muligt for gæster fra både ind og udland at komme til København for at fejre dronning Margrethes 50 år på tronen.

Vinterens coronabølge vil afgøre, hvordan Kronprinsessens fest bliver til februar. Men en ting er ret sikkert: Så snart smittetallene falder igen, står Kongehuset klar til tage fat på fejringerne, der kommer til at præge det nye år.