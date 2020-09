»Jeg opdagede til min store overraskelse, at jeg har gjort noget ulovligt.«

Det forklarede Sophie Hæstorp Andersen, socialdemokrat og formand for regionsrådet i hovedstaden, da hun deltog i B.T. Live på Facebook.

Hun er langtfra den eneste, for der kan være danskere, som har oplevet det samme hen over sommeren, når de har valgt at tage en kølig dukkert i Københavns Havn.

»Jeg synes ikke, skiltningen er særlig tydelig. Jeg kommer en del på Islands Brygge, og der er jo lavet den her meget fine havnefront, hvor man har sådan nogle træpromenader med trapper ned til vandet. Man kan også finde noget tilsvarende henne ved Den Sorte Diamant, hvor man nemt kan springe i vandet.«

Bade- og solgæster nyder sommervejret ved Nordhavn mandag 1. juni 2020. ** OBS billedet er optaget med et teleobjektiv, og afstanden mellem personer på billedet kan opfattes mindre, end den reelt er. ** (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bade- og solgæster nyder sommervejret ved Nordhavn mandag 1. juni 2020. ** OBS billedet er optaget med et teleobjektiv, og afstanden mellem personer på billedet kan opfattes mindre, end den reelt er. ** (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og det er nemlig et problem med de ulovlige badegæster. »200.000 mennesker bader hvert år ulovligt i Københavns Havn,« forklarede kommunikationschefen for By & Havn, Kristian Wederkinck, i et interview med TV 2 Lorry. Selv om vi er ved at være uden for højsæsonen inden for badning, så er det et emne, der kan være nyttig at få på plads inden næste år.

Derfor kommer Sophie Hæstorp Andersen nu med det nye forslag, som blandt andet skal åbne for et større badeområde på Islands Brygge og dermed undgå, at mange mennesker i København ender med at bade ulovligt.

»Jeg synes, vi skal kunne hoppe i vandet i en større del af havnen. I det mindste kunne vi udvide områderne.«

På nuværende tidspunkt har man ni strand- og havnebade i Københavnsområdet. Her har Islands Brygge og Sandkaj i Nordhavn været omdrejningspunktet for rigtig mange badegæster i løbet af den danske sommer.

Hvorfor ikke bare gøre stort set hele Islands Brygge til en stor havnebadezone @ByogHavn @koebenhavner ? Med 200.000 ulovligt badende vil der jo uundgåeligt blive lang kø ved de nuværende ni badezoner i havnen #SundhedForAlle #mitCPH @Wonderful_CPH https://t.co/lE3jP6DgMp — Sophie H. Andersen (@SophieHAndersen) August 18, 2020

Politiet kommer dog med en lille opfordring til de mange badegæster, der nu måtte befinde sig i Københavns Havn.

»Det kan være livsfarligt at bade uden for badestederne, fordi det er meget svært for sejlerne at se personer i vandet. Derfor er det vigtigt, at man bruger badestederne, når man vil bade i havnen. Det er for ens egen sikkerheds skyld, ligesom man er sikker på, at badevandskvaliteten kontrolleres. Vores havnepatrulje er til stede i havnen og vejleder badende om, hvor de må bade henne,« siger Thomas Ahlburg, politikommissær i Københavns Politi, i en skriftlig kommentar til B.T.

B.T. forsøgte også at få en kommentar fra Københavns Politi, hvorvidt de vil hive bødehæftet frem noget oftere, men de ønskede ikke at kommentere videre på det.

Ved de godkendte badeområder er områderne oftest markeret med net og ponton-afmærkninger.

Københavns Kommune er i gang med forhandlinger om budgettet for næste år, og her kigger partierne på at finde penge til helt nye havnebade i København. Budgettet skal vedtages til oktober.