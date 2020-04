Før coronakrisen ramte, tog 20-årige Nadine Aggerholm ofte over i Swingergaarden i Slagelse, når hun havde brug for at koble af, eller når hun hver anden tirsdag skulle på arbejde i swingerklubben efter skole.

Nu ser hverdagen helt anderledes ud.

»Jeg føler mig heldigvis ikke ensom, da jeg har en kæreste nu. Men der er andre, som er ensomme og godt kan føle et tomrum.«

»Og det føler jeg sådan set også, fordi jeg ikke kan komme derned og være social eller koble af.«

Nadine har nogle faste vagter som værtinde bag baren i Swingergaarden hver måned. Hun taler med de andre gæster og hjælper med nøgler og udstyr. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Nadine har nogle faste vagter som værtinde bag baren i Swingergaarden hver måned. Hun taler med de andre gæster og hjælper med nøgler og udstyr. Foto: Bax Lindhardt

Nadine Aggerholms nye forhold har et par måneder på bagen, og hendes kæreste har ikke forhindret hende i at komme i swingerklubben. Det har forsamlingsforbuddet under coronakrisen til gengæld.

Første gang hun som 18-årig kom i Swingergaarden, var hun der kun i en lille time, og det hele var udramatisk og sexløst, men Nadine vidste allerede dengang, at hun ville komme igen.

Til hverdag er hun Nadine, der går på HF, men når hun træder ind i Swingergaarden, er hun 'Blondie' - hendes swingernavn.

Hun behøver ikke at have sex i swingerklubben, men som værtinde og medlem har hun fået et fællesskab, som hun nu savner, mens epidemien raser.

Selvom alle kan se, hvad der sker inde i mange af rummene i swingerklubben, så kan gæsterne også bruge de private rum og lukke alle andre ude. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Selvom alle kan se, hvad der sker inde i mange af rummene i swingerklubben, så kan gæsterne også bruge de private rum og lukke alle andre ude. Foto: Bax Lindhardt

»Når jeg går derned, kobler jeg af. Nadine bliver ude i skabet. Jeg kommer ind i en anden verden og lægger mit private liv fra mig. Så er jeg professionel og glad. Jeg er en anden,« fortæller hun.

Men lige nu er det 'Blondie', der må blive i skabet.

Da regeringen meldte ud, at Danmark skulle lukke ned, fik hun straks besked fra sin chef.

»Jeg tænkte ‘åh nej’.«

En af de mest populære faciliteter i Swingergaarden er par-madrassen, som Nadine også brugte under sit seneste besøg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En af de mest populære faciliteter i Swingergaarden er par-madrassen, som Nadine også brugte under sit seneste besøg. Foto: Bax Lindhardt

For der mistede Nadine Aggerholm det fællesskab, der ellers var hendes faste holdepunkt, på ubestemt tid.

»Jeg mangler 'Blondie' meget,« siger Nadine Aggerholm.

Så selv om hun nu kun har sex med sin kæreste, står hun klar til at være vært og hænge ud i Swingergaarden, lige så snart chefen siger, der bliver åbnet op igen.

»Jeg vil stadig komme der på grund af fællesskabet. Det er det vigtigste for mig. At have sex var, inden jeg fik kæreste, tilbehør for mig.«

19-årige Nadine er swinger. Hun er en af et stigende antal unge, som viser interesse for swingerklubberne.For hende hander det dog om mere end bare sex. Der er også et fællesskab i klubben. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 19-årige Nadine er swinger. Hun er en af et stigende antal unge, som viser interesse for swingerklubberne.For hende hander det dog om mere end bare sex. Der er også et fællesskab i klubben. Foto: Bax Lindhardt

Og hun afviser da heller ikke at hive kæresten med.

»Han har snakket om, at han muligvis godt kunne tænke sig at være vært dernede, som jeg er det.«

»Han har hele tiden vidst, at jeg er swinger, og at jeg har valgt at arbejde dernede. Det vil han ikke forhindre.«

Men én ting er sikkert: 'Blondie' bliver i swingerklubben og kommer ikke med hjem, understreger hun.

Når jeg har sex med min kæreste, er det følelser og intimitet. Der er kærlighed mellem os Nadine Aggerholm

Hun har nemlig tidligere haft et kortvarigt forhold til en fra Swingergaarden. Hun fandt pludselig sig selv i en situation, hvor Nadine og 'Blondie' flød sammen. Det gik galt, fordi hendes daværende kæreste ikke kunne forstå, at Nadine ikke ville behandles som 'Blondie'.

»I klubben havde jeg sex for nydelsen skyld, for at blive tilfredsstillet og for at udforske nogle ting. Når jeg har sex med min kæreste, er det følelser og intimitet. Der er kærlighed mellem os. Det er noget helt andet.«

Nadine Aggerholm fortæller desuden, at hun for tiden holder kontakten ved lige med de andre swingere. Og de må finde på alternative løsninger.

»Nogle vælger at swinge privat derhjemme med deres faste swingervenner i stedet,« fortæller hun.

For et par dage siden understregede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostøm, at folk - også singler uden et fast parforhold - stadig kan dyrke sex trods smitterisikoen.