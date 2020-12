»For unge mennesker er coronavirus ingen dødsdom. Så hvorfor skal vi indrette vores liv, som om det er det? De ældre må spærre sig selv inde til jul, hvis de er bange.«

Sådan sagde Claes Theilgaard, da han gæstede B.T. Live og blev spurgt ind til, hvad han mener om de nye restriktioner i hovedstadsområdet, der specifikt er rettet mod unge mennesker.

20-årige Claes Theilgaard er studerende, chefredaktør for netmediet Indblik.net og en ivrig debattør, hvad angår regeringens ageren under pandemien. Han er vred over nogle af de nye restriktioner, der rammer studerende i København, hvor han selv læser på CBS. Han mener, at de, der er i risikogruppen, selv skal vælge at isolere sig, hvis de vil undgå at blive smittet.

»Der er selvfølgelig nogle få unge, der er i risikogruppen og kan dø af det her. Men de må ligesom de ældre passe godt på sig selv og håbe på, at de har nogle pårørende, der kan hjælpe dem i denne tid,« sagde Claes Theilgaard og fortsatte:

»Men at bede en hel generation af unge om at lægge deres liv fuldstændig om på grund af en sygdom, som ikke er farlig for dem, synes jeg er vanvid.«

Er det de ældres eget ansvar at isolere sig?

Men du skal jo ikke begrænse dig for at passe på dig selv, men for at undgå at sprede smitten til risikogrupper. Har du ikke et personligt ansvar for det?

»Jeg vil mene, at vi gør det bedre ved faktisk at passe på de ældre og sige, at de må isolere sig, og så sætter vi midler til rådighed, der vil gøre det nemmere for dem at gøre det.«

Men hvad vil du have, at din bedstemor skal gøre juleaften?

»Jeg vil ikke fortælle hende, hvad hun skal gøre. Hun må selv vurdere, hvor bange hun er for virussen, og om hun er i risikogruppen. Hun skal selv vurdere, om hun vil holde jul med min familie, og hvordan vi så indretter det, så hun føler sig tryg.«

»Hvis de ældre er bange for sygdommen, må de selv spærre sig inde til jul. Så er det op til den enkelte familie, hvordan de så vil tackle det.«

Men kræver du så ikke isolation, hvis du ikke selv mener, at I unge ikke skal overholde en masse restriktioner?

»Hvis du oprigtigt er bange for at dø af corona, må du jo gå i selvisolation. Du må finde en måde på, hvordan du kan få dine dagligvarer leveret. Det må da være dit eget valg.«

»Jeg synes, det er mærkeligt at lukke et helt samfund ned for et meget lille mindretal.«