Debatindlæg af Laura Bjerg Frandsen, gymnasieelev

Skal jeg åbne den, eller skal den bare blive stående? Det er spørgsmålet, jeg gentagende gange stiller mig selv om den flaske vodka, der står på mit værelse.

Jeg er en 17-årig gymnasiepige, som aldrig har drukket, aldrig været ude i byen til klokken fem om natten og sovet i en fremmed fyrs seng. Jeg har aldrig stået på et dansegulv, til solen stod op og taget hjem derefter. Jeg har aldrig oplevet den drukkultur, som os danske unge er berømte for verden over. For det har aldrig interesseret mig.

Nej tak er blevet to faste ord i mit ordforråd efter gymnasiestart. Hver gang spørger folk om grunden til, at en ung lyshåret pige som mig ikke drikker. Desværre er det her, jeg må skuffe jer.

De snakker med glæde om det, og man finder hurtigt ud af, at hele ens omgangskreds var der. Bare ikke én selv

Der er ikke nogen historie, som kan blive delt med alle. Jeg er ikke overdreven religiøs. Jeg kommer ikke fra et hjem, hvor alkohol er forbudt. Jeg har ikke et familiemedlem, som drak sig ihjel. Jeg har ikke en tragisk historie om, hvordan jeg drak mig til lemlæstelse en nytårsaften og besluttede at stoppe. Jeg drikker bare ikke. Jeg har aldrig set pointen i det. Hvorfor have en pisse fed aften og så vågne op næste dag med dræbende hovedpine, masser af opkast og sorte huller i gårsdagens hændelser?

Hvis jeg åbnede flasken, kunne det være, at jeg blev lukket ind i det fællesskab, jeg misser. Vil den gøre mig accepteret?

Har du følt, at du blev nødt til at drikke alkohol for at blive accepteret?

Som så mange andre havde jeg forventninger til den første fest på gymnasiet. Nu begyndte livet jo. Nu blev jeg endelig som alle andre. Som alt andet desværre ender ud i, blev dette endnu en skuffelse. Min klasse (dvs. den lille gruppe af os der dukkede op) tog til opvarmning hos vores tutorklasse. Det var hyggeligt, og jeg lærte mange at kende. Jeg var en del af det hele. Indtil spørgsmålene begyndte.

Jeg tog en sodavand frem, og det sekund jeg åbnede den og stoppede med alkoholen, kunne man mærke, hvordan jeg blev frosset ud

Skal du ikke have noget vodka ned i den cola? Det var så den sidste opvarmning - og i det hele taget private ting - jeg blev inviteret med til. For hvis jeg ikke drikker, ikke har nogen tragisk undskyldning og ikke er det mest udadvendte menneske, hvorfor skulle de så have mig med?

Med den nye helt fantastiske gymnasiereform skulle vi jo ud af vores startklasser og ind i nye efter tre måneder. Og tak skæbne for det. Det var en ny start, ny mig. Der kom selvfølgelig også en første fest i de nye klasser, og jeg glædede mig som et barn til juleaften. Nu skulle jeg prøve forfra.

Jeg tog med en af de andre ud og købte alkohol inden, men midt i en drukleg og igennem en halv Summersby, der praktisk talt blev tvunget ned i mig, måtte jeg give op. Jeg tog en sodavand frem, og det sekund jeg åbnede den og stoppede med alkoholen, kunne man mærke, hvordan jeg blev frosset ud.

»Kan du ikke lige rykke dig, så nogen, der rent faktisk gider, kan få pladsen?«

Det sekund, jeg fravalgte noget, der potentielt kunne dræbe mig og enhver anden deltager, blev jeg fravalgt. Det kom så tilbage, igen og igen.

Forskelsbehandling er blevet farligt i Danmark. Man må ikke sige hvid og sort, drop-out og mønsterelev, kristen og muslim, alkoholiker og ædru. Denne frygt eksisterer også på gymnasiet. Der er ikke nogen, der tør sige, at du skal drikke, hvis du ikke har lyst. Bevidst. Ubevidst er det en helt anden sag.

Når de private fester bliver holdt, bliver man let valgt fra. Ugentligt hører jeg venner snakke om festerne - lige ved siden af mig. De snakker med glæde om det, og man finder hurtigt ud af, at hele ens omgangskreds var der. Bare ikke én selv. Det lyder nok ikke som meget, men som en teenagepige med hormonerne, der kører rundt, betyder det alverden. Hvorfor skal jeg vælges fra, bare fordi jeg ikke drikker?

Nogle mennesker ville føle sig presset til at åbne den flaske for at blive som de andre. Andre ville lade den stå og stå fast. Selv er jeg i tvivl. Hvis jeg åbner den, bliver jeg så inviteret med? Hvor langt skal man gå for at blive en del af det sociale liv?

Hver gang spørger jeg mig selv, om det er det værd.