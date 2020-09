»Du er en idiot, sådan er det jo slet ikke mere.«

Den kommentar er 15-årige Michael Wittrock blevet mødt med i hjemkundskabslokalet, når han har sagt til en pige, at han gerne vil arbejde sammen med hende, fordi hun sikkert har prøvet det før. Underforstået, at kvinder før hørte til i køkkenet.

Selv om debattøren Michael er ung og går i 1. g på Vordingborg Gymnasium, så har han en helt klar holdning til forholdet mellem mænd og kvinder, og derfor kommer han nu med et opråb.

»Der er kommet for meget berøringsangst i hverdagen mellem mænd og kvinder. Man kan ikke længere tage en joke, det bliver hurtigt en meget angribende retorik, man får tilbage.«

Er kvinder blevet for sarte?

Michael Wittrock mener, at forholdet mellem mænd og kvinder kan være så giftigt, at det nærmer sig en kamp mellem kønnene. Han har oplevet, at kvinder kan tage det meget ilde op, hvis han joker med, at de for eksempel hører til i køkkenet, men det er en misforståelse, når det opfattes negativt, påpeger han.

»Vi skal acceptere vores fortid for at kunne gå en god fremtid i møde.«

Selv om det kan være fint med jokes mellem mænd og kvinder, så erkender Michael, at man skal passe på, når det for eksempel gælder race eller vægt.

»Jeg udelukker dog ikke, at jeg også har et stort ansvar for at holde den gode tone i debatten omkring kønnene, der skal altid være en grænse, og den skal selvfølgelig overholdes.«

15-årige Michael Wittrock vil gøre op med den angrebsretorik, der kan herske mellem mænd og kvinder. PRIVATFOTO: Michael Wittrocks Facebook

Michael Wittrock deltog onsdag i B.T. Live på Facebook, og selv om nogle af kommentarerne omhandlede hans unge alder og manglende livserfaring, så var der både mænd og kvinder, som var enige med Michael.

Seeren Bjarne P. skrev: 'Tudetøser er ved at ødelægge det vitale problem, der er ved alvorlige krænkelser', og Betina W. kommenterede; 'Vi er faktisk nogen tykke, brillebærende kvinder, der gerne vil jokes med.'

For debattøren Michael er det helt essentielt, at man begynder at kunne snakke mere om tingene og tolerere jokes og humor.

»Det er vigtigt, vi tager den debat, så vi undgår en kamp mellem mænd og kvinder.«