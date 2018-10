De udvistes familier får tilbudt hjælp og økonomisk støtte fra både venner og helt fremmede, der skammer sig over lovgivningen. Mints klassekammerater er f.eks. ved at planlægge et loppemarked.

»De føler sig jo magtesløse,« siger skoleleder på Hastrupskolen i Køge, Thomas Kielgast, og fortsætter:

»De tænker jo, hvor frygteligt det ville være, hvis det var dem selv, der pludselig blev taget ud af de trygge rammer, som familie og skole er.«

Og derfor kom 7. klasse-eleverne selv til skolelederen for at høre, hvad de kunne stille op for at hjælpe deres gode veninde.

13-årige Mint var taget i skole, inden hun skulle i lufthavnen mandag. Hun ønskede at sige farvel til sine venner i 7. klasse på Hastrupskolen i Køge en sidste gang. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere 13-årige Mint var taget i skole, inden hun skulle i lufthavnen mandag. Hun ønskede at sige farvel til sine venner i 7. klasse på Hastrupskolen i Køge en sidste gang. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»De kom og fortalte, at de var meget bekymrede. De tænker meget på hende. Og så talte vi om nogle ideer til, hvordan vi kunne hjælpe hende,« siger skolelederen.

Loppemarkedet var et godt bud, fordi det ikke ville koste noget at arrangere, så alle pengene kunne gå til Mint.

»Til bøger og den slags, så hun fortsat kan gå i skole på en eller anden måde. Vi håber jo selvfølgelig, at det kun er kort tid, hun er væk,« siger han.

Den endelige dato for loppemarkedet falder først på plads, når børnene kommer tilbage fra efterårsferie.

13-årige Mint (th.) og hendes mor, Ratre Thøgersen, landede i Bangkok i Thailand natten til tirsdag dansk tid. Her er de ude for at få lidt mad efter at have sovet nogle timer. Vis mere 13-årige Mint (th.) og hendes mor, Ratre Thøgersen, landede i Bangkok i Thailand natten til tirsdag dansk tid. Her er de ude for at få lidt mad efter at have sovet nogle timer.

Holder ikke ferie

Mint holder til gengæld ikke efterårsferie. Fredag havde hun første skoledag i en thailandsk skole, fortæller hendes papfar, Frank Thøgersen.

»Det er vigtigt, at hun ikke bare sidder og laver ingenting. I dag er hun derfor begyndt i en thai-skole, da vi lige nu ikke kan finde andet, der er åbent,« siger Frank Thøgersen.

Det er nu 11 dage siden, at 13-årige Mint tog afsked med sin lillebor og papfar i Kastrup Lufthavn og rejste til Bangkok, fordi hun var blevet udvist af Danmark.

Ligesom ved mindst syv andre børn på 13, 14 og 15 år, der det seneste halve år er blevet udvist af Danmark, lød begrundelsen, at hun ikke vurderes at kunne integreres i Danmark.

Baem hjemme i lejligheden i Ballerup, før hun blev udvist af Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Baem hjemme i lejligheden i Ballerup, før hun blev udvist af Danmark. Foto: Privatfoto

For tre uger siden blev 15-årige Baem sendt ud af landet. Hun er lige nu alene i Thailand hos familie, hun ikke kender.

Skriv under

Opmærksomheden på sagerne har fået sympatien til at strømme ind. Således er der på baggrund af Mints sag bl.a. lavet en underskriftindsamling, som skal råbe politikerne på Christiansborg op.

»Lad denne underskriftsindsamling være startskuddet på en ændring af gældende lovgivning, hvor menneske er individuelt, hvor sag er forskellig og alle sager, som denne bør behandles individuelt og personligt,« lyder teksten på underskriftindsamlingen.

Økonomisk støtte

Derudover har privatpersoner lavet mindst to økonomiske indsamlinger, som skal støtte Frank Thøgersens kamp for at få Mint hjem til Danmark igen.

Familien, kort inden de skal sige farvel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Familien, kort inden de skal sige farvel. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Filmmanden Peter Aalbæk har også tilbudt sin hjælp.

Han støder af og til på Mints papfar og kender ham fra Herfølge Hallen.

»Når man oplever tæt på, hvordan en uretfærdig lovgivning rammer helt almindelige mennesker og smadrer deres liv, får man lyst til gøre noget. Derfor har jeg tilbudt et beskedent bidrag. Jeg ville ikke kunne holde mig selv ud, hvis jeg intet gjorde,« sagde han torsdag til B.T.

Baems papfar, Lars Rosleff, har også modtaget flere henvendelser fra danskere, som skammer sig over lovgivningen og gerne vil hjælpe familien, så Baem ikke skal være alene i Thailand.

Efter nogle minutters videoopkald med Baem kan Lars ikke holde det ud længere og er nødt til at gå ud og trække frisk luft. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Efter nogle minutters videoopkald med Baem kan Lars ikke holde det ud længere og er nødt til at gå ud og trække frisk luft. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Læs mere om de udviste børn her.