Inger Støjberg skal se at få Mint hjem til Danmark. Det mener et flertal af Venstres vælgere.

Helt konkret ønsker V-vælgerne, at et udvalg af Folketinget skal kunne give dispensation til børn, som er blevet udvist efter en integrationsvurdering.

Det viser en helt ny måling, som YouGov har foretaget for B.T.

Allerede torsdag eftermiddag har ministeren en god mulighed for at indfri sine vælgeres ønske, når hun sammen med resten af regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet skal forhandle justeringer af loven om integrationsvurderinger.

Venstre-vælgere om Mint-sagen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:’Udlændinge- integrationsminister Inger Støjberg skal helt konkret arbejde for, at den 13-årige pige Mint, som er udvist til Thailand, kan vende tilbage til Danmark og igen bo her med sin thailandske mor, der er gift med en dansk mand med hvem hun har fået et barn (Mints lillebror). Helt uenig 5 pct. Delvist uenig 4 pct. Hverken enig eller uenig 15 pct. Delvis enig 22 pct. Helt enig 43 pct. Ved ikke 9 pct. Bør regeringen arbejde for, at et udvalg i Folketinget kan give dispensation til familiesammenføring til børn, som er blevet udvist efter de gældende regler om, at barnet ikke kan integreres i Danmark? Ja 65 pct. Nej 16 pct. Ved ikke 19 pct. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: ‘Lovgivningen bør ændres, så udenlandske børn over otte år fremover ikke skal integrationsvurderes af de danske myndigheder for at kunne opnå familiesammenføring til Danmark? Helt uenig 10 pct. Delvist uenig 15 pct. Hverken enig eller uenig 24 pct. Delvis enig 23 pct. Helt enig 12 pct. Ved ikke 16 pct. Undersøgelsen er baseret på interview med 800 personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 11. til 17. december 2018, som vil stemme på Venstre, hvis der var valg i dag. Stikprøven er sammensat, så den er repræsentativ for den typiske Venstre-vælger på køn, alder og geografi. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,5% (procentpoint).

To ud af tre

I alt har 800 Venstre-vælgere inden for de seneste to uger taget stilling til sagen om Mint, der er blevet udvist af Danmark, fordi hun vurderes ikke at kunne integreres i Danmark.

To ud af tre mener, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg helt konkret skal arbejde for, at den 13-årige pige Mint, som er udvist til Thailand, kan vende tilbage til Danmark.

Ligeledes mener to ud af tre Venstre-vælgere, at regeringen bør arbejde for, at et udvalg af Folketinget kan give dispensation til familiesammenføring af børn, som er blevet udvist efter de gældende regler om, at barnet ikke kan integreres i Danmark.

Mere spredt er holdningen til, at loven ligefrem skal ændres, så børn over otte år, der har en forælder i hjemlandet, ikke længere skal integrationsvurderes.

Mint savner at trille rundt med sin lillebror i klapvognen i Køges gader. Vis mere Mint savner at trille rundt med sin lillebror i klapvognen i Køges gader.

Gammel kanin

Dispensationsordningen er da også en gammel kanin fra Venstres eget udlændingeudspil fra 2014: 'Danmark for dem der kan og vil', som Dansk Folkeparti efter udvisningen af Mint har trukket op af hatten igen.

På Venstres Landsmøde i slutningen af november var der også opbakning til netop den løsning i hovedbestyrelsen, blandt borgmestre samt hos folketingspolitiker Jan E. Jørgensen, der er en af mændene bag udspillet.

»Jeg vil ikke forholde mig til enkeltsager. Men i 2014 lavede Søren Pind, Karsten Lauritzen og jeg jo på opfordring fra partiets ledelse et udlændingepolitisk program, som blev vedtaget af Venstres folketingsgruppe,« sagde Jan E. Jørgensen og opfordrede til, at man så på den mulighed.

Inger Støjberg har dog indtil videre helt afvist dispensation som en mulighed.

Folketingspolitiker og viceborgmester i Frederiksberg Kommune Jan E. Jørgensen er en af personerne bag forslaget om en dispensationsmulighed, som Venstres folketingsgruppe i 2014 var enige om. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Folketingspolitiker og viceborgmester i Frederiksberg Kommune Jan E. Jørgensen er en af personerne bag forslaget om en dispensationsmulighed, som Venstres folketingsgruppe i 2014 var enige om. Foto: Asger Ladefoged

Mindre stålfast var hendes chef Lars Løkke Rasmussen efter en spørgetime i november.

»Det er en metode, der har været foreslået, og det må vi kigge på. Jeg tror, alle danskere tænker, at vi skal af med dem, der ikke skal være her, og holde bedre på dem, der egentlig er faldet godt til,« sagde Lars Løkke Rasmussen dengang til B.T.

S afviser

Samme dag var Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen også ude med en løsning, som lugtede lidt af en dispensationsordning.

»Man skal kunne se individuelt på nogle af de her sager. Fordi der skal være en stram udlændingepolitik i Danmark, som skal gælde for de fleste,« sagde Mette Frederiksen til B.T.

Socialdemokratiets forslag Her er udtalelsen, som Socialdemokratiet onsdag vil søge opbakning til i Folketinget. Folketinget ønsker at ændre lovgivningen, så vi undgår de kedelige sager, hvor velintegrerede børn der fungerer godt, må flytte ud af Danmark.

Folketinget pålægger derfor ministeren at indkalde til forhandlinger med henblik på at justere i integrationsvurderingen, så den fremover bliver baseret på objektive og gennemsigtige kriterier.

Samtidig ønsker Folketinget at fastholde incitamentet for, at børnene følger med deres herboende forældre hurtigst muligt.

Folketinget ønsker desuden, at Udlændingenævnet fortsat træffer afgørelse i sidste instans.

Endelig udtaler Folketinget, at sagsbehandlingstiden i de her sager bør nedbringes markant.

Sidenhen har Socialdemokratiet dog afvist den mulighed i forbindelse med et mere konkret forslag til en ændring af loven. Her skal udlændingenævnet fortsat træffe den endelige afgørelse i sidste instans.

»Vi vedtager lovgivningen her, og så må embedsmændene forvalte. Er vi utilfredse med afgørelserne, må vi ændre lovgivningen,« sagde integrationsordfører Mattias Tesfaye, da han fremlagde forslaget i sidste uge.

Det har onsdag ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Inger Støjberg.