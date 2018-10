»Godmorgen, Malick!« En søvndrukken, treårig dreng hænger på skulderen af sin far i Køge og har lige nu ikke så meget at sige til sin lidt for friske mor og storesøster på den anden side af skærmen - 8.650 kilometer væk.

»Han skal lige vågne. Jeg ringer lige, når jeg har kørt Malick i børnehave,« siger Frank Thøgersen, før han afbryder videoopkaldet.

Frank Thøgersen har nok at se til. Han skal passe sit arbejde som bestyrer af cafeteriet i Herfølge Boldklub, tjene penge for to og samtidig sørge for sin lille søn, mens mor Ratree Pumboonsaem er i Bangkok med sin 13-årige udviste datter Mint.

Ligesom med mindst syv andre børn på 13, 14 og 15 år, der det seneste halve år er blevet udvist, har myndighederne vurderet, at Mint ikke kunne integreres i Danmark.

Storesøster Mint er lidt mere frisk en lillebror Malick. Men det er også morgen i Danmark og middag i Thailand. Vis mere Storesøster Mint er lidt mere frisk en lillebror Malick. Men det er også morgen i Danmark og middag i Thailand.

Fars dreng kalder 'mor'

For to uger siden rejste de derfor til Bangkok, hvor B.T. er taget ned for at besøge dem.

iPhonen er lige nu det, der holder en ellers splittet familie sammen. Flere gange om dagen ringer de sammen.

»Det er ikke så nemt,« siger Ratree og får våde øjne ved tanken om hendes lille søn hjemme i Danmark og hendes egen utilstrækkelighed som mor.

Lillebror Malick, der ellers altid har været fars dreng, er begyndt at vågne midt om natten og kalde ’mor’. Han kan ikke forstå, hvor hun og Mint er. Og indtil videre har Frank Thøgersen forsøgt at forklare ham, at de er ude at flyve.

Mints lillebror på tre år har svært ved at forstå hvor Mint er, efter hun og moren forlod Danmark d. 8. oktober. Vis mere

Ingen andre

Men Ratree var på den anden side heller ikke et øjeblik i tvivl om, at hun var nødt til at rejse med Mint til Thailand, da hendes 13-årige datter fik afslag på ophold i Danmark.

»Jeg ved ikke, hvem der ellers skulle tage sig af hende,« siger hun.

Kontakten til Mints biologiske far er brudt for mange år siden, efter han efter Ratrees udsagn har behandlet både hende og Mint dårligt.

»Folk gør nogle dumme ting, når de drikker,« siger hun.

Ratree sidder klistret til Mint på motorcyklen, når Mint skal i skole. Hun tør ikke slippe hende af syne et øjeblik. Vis mere Ratree sidder klistret til Mint på motorcyklen, når Mint skal i skole. Hun tør ikke slippe hende af syne et øjeblik.

Ratrees forældre bor 800 kilometer fra Bangkok, langt fra det Thailand, som Mint kender fra millionbyen. De er også for gamle til at kunne tage sig ordentligt af Mint på længere sigt.

Ratree har venner i Bangkok, som de kan besøge, men ikke nogen, der kan have Mint boende hele tiden.

»Og hun kan på ingen måde være alene i Bangkok. Det er for farligt,« siger Ratree.

Forstår det ikke

Afslaget kom som et chok for familien, der på en uge skulle indstille sig på at blive splittet mellem to kontinenter.

Dagen går med lektier og videoopkald til familien derhjemme. Vis mere Dagen går med lektier og videoopkald til familien derhjemme.

»Jeg blev meget ked af det. Vi levede jo sammen i Danmark som en tryg og lykkelig familie. Min mand elsker virkelig Mint og er en rigtig god forælder for hende,« siger hun.

Derfor forstår hun ikke afslaget fra de danske myndigheder.

»Hvorfor tænker de ikke på vores familie? På vores børn? Min søn er tre år gammel, og han har været vant til at være sammen med Mint hele tiden. Når hun ikke er der, spørger han hele tiden, hvor hun er,« siger hun.

Uholdbart familieliv

Situationen lige nu er uholdbar. Begge børn har brug for deres mor. Derfor håber Frank Thøgersen også på inden for en uges tid at kunne tage fri fra arbejdet og rejse til Bangkok med Malick.

Ratre Thøgersen skyper med sin treårige søn, Malick, hjemme i Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Ratre Thøgersen skyper med sin treårige søn, Malick, hjemme i Danmark. Foto: Privatfoto

»Og så skal han måske blive dernede sammen med sin mor, mens jeg arbejder på at finde en løsning,« siger han.

Samme scenarie ser Ratree for sig, hvis hun og Mint skal blive lang tid i Bangkok.

»Så vil jeg være nødt til at være med Mint og min søn her i Thailand, mens Frank er i Danmark,« siger hun.

Frem og tilbage

Frank er nemlig tvunget til at passe sit arbejde i Danmark for at kunne få det hele til at løbe rundt økonomisk.

De seneste to uger har de boet på et værelse med en seng, et bord, et skab, et tv og et køleskab i hjørnet. Vis mere De seneste to uger har de boet på et værelse med en seng, et bord, et skab, et tv og et køleskab i hjørnet.

Malick ville i så fald blive revet væk fra sin far og ud af den trygge hverdag, han kender. Han er født, opvokset og går i børnehave i Danmark.

Der er desuden ikke meget for en treårig at give sig til på de 20 kvadratmeter, der udgør Mint og Ratrees midlertidige hjem i Bangkok.

»Malick og jeg ville kunne rejse lidt frem og tilbage for at besøge Frank. Men det vil på ingen måder være godt for vores familie,« siger hun.

En eneste bøn

Ratree Pumboonsaem forstår ikke de danske myndigheders afslag på opholdstilladelse til Mint.

Mint uden for værelset, lige efter hun har svaret på spørgsmål fra B.T.s følgere. Hun har ikke mistet håbet om at kommme tilbage til Danmark. Vis mere Mint uden for værelset, lige efter hun har svaret på spørgsmål fra B.T.s følgere. Hun har ikke mistet håbet om at kommme tilbage til Danmark.

»Hun er kun 13 år. Det er ikke fair at bede en 13-årig om at være alene i Thailand. Så ved de ikke, hvordan det er her,« siger hun.

Hun tør ikke tro på, at det kan lykkedes dem at få Mint med til Danmark igen. Men hun håber.

»Mint er en virkelig dygtig pige, og vi er en stærk familie. Min mand tager sig godt af Mint. Så jeg synes virkelig, de skal se på hendes sag igen,« siger hun og har én eneste bøn til de danske myndigheder:

»Vær sød at kigge på hendes sag igen!«