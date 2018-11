Afgørelsen om at udvise 13-årige Mint til Thailand er i strid med både den danske lovgivning og flere internationale konventioner. SF er rystet.

»Det er i sig selv vanvittigt at erklære en 13-årig, flittig skoleelev med arbejdende forældre for 'uegnet til integration', men hvis sagsbehandlingen er i strid med loven, som Amnesty påstår, så kræver det en øjeblikkelig opklaring fra ministeren,« siger SFs gruppeformand Jacob Mark.

Reaktionen kommer efter, Amnesty International har slået fast, at de danske myndigheder har truffet en forkert afgørelse, der er i strid med loven.

En af de bærende årsager er, at Mints mor Ratree har fået et barn med danske Frank Thøgersen - nemlig Mints halvbror Malick på tre år.

Mint og mor Ratree i Bangkok, efter Mint er blevet udvist af Danmark. Vis mere Mint og mor Ratree i Bangkok, efter Mint er blevet udvist af Danmark.

»Mints mor er den eneste, der har forældremyndighed over Mint. Hun deler forældremyndigheden over Malick med Mints stedfar Frank Thøgersen,« sagde chefjurist i Amnesty International, Claus Juul, og fortsætter:

»Det betyder, at man ikke kan sende Mint ud af Danmark uden at splitte familien. En splittelse af familien er i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, som beskytter retten til et familieliv.«

Jacob Mark insisterer derfor nu på, at Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) undersøger sagen til bunds.

»Jeg forventer, at ministeren omgående opklarer, om det her har noget som helst på sig. Hvis anklagerne viser sig at være rigtige, er det jo fuldkommen grotesk,« siger han.

Her er Mint-afgørelsen i strid med love og konventioner Amnesty International mener, at afgørelsen om Mints udvisning strider mod flere konventioner og love. Herunder: Serviceloven: Loven siger, at barnet må ikke være 'omsorgstruet'. Amnesty mener, at Mint kan være i fare for vanrøgt, såfremt hun sendes ned til sin far, som ikke har forældremyndigheden og muligvis er voldelig. Loven gælder for alle børn, der opholder sig i Danmark Forvaltningsloven: Loven kræver, at det konkret begrundes, hvorfor man får afslag fra myndighederne. Amnesty International mener ikke, at Mint får konkrete begrundelser for, hvorfor hun ikke kan integreres i Danmark. Menneskerettighedskonventionens artikel 8 beskriver man ikke må skille familier ad. I denne situation bliver Mint skilt fra sin familie, da hendes mor har fuld forældremyndighed oger hende, men også er mor til tre-årige Malick, der er dansk statsborger. Den danske udlændingelov §9 stk. 16: Søger børn om familiesammenføring, så skal de IKKE integrationsvurderes, såfremt ‘familiens enhed’ sættes i spil. Det kan være, hvis den herboende forælder har andre børn i Danmark, skriver nævnet selv. Mints mor har netop børn i Danmark. Børnekonventionens artikel 9 tilskriver, at børn ikke skilles fra deres forældre. I denne sag bliver Mint netop tvunget væk fra sin mor, der har forældremyndigheden, hvis moren vælger at blive i Danmark. Hvis Mints mor vælger at tage med til Thailand, så går det udover tre-årige Malick, som så mangler sin mor. Dermed kan man ikke undgå at et af børnene splittes fra deres mor.

Inger Støjberg har til B.T. tidligere sagt, at vejledningen til forældre i familiesammenføringssager kan blive bedre.

Samtidig satte hun en lille dør på klem for, at der måske skal kigges på vurderingen af de børn, der får afslag på opholdstilladelse og dermed udvises af Danmark.