Mints papfar, Frank Thøgersen, har netop fået en meget stor og helt særlig julegave.

Midt under et interview med B.T. modtager han nemlig et opkald fra en perifer bekendt, der har noget at fortælle. Han vil opfylde Frank Thøgersens ønske om at holde jul med sin familie og har derfor overført 10.000 kroner - det præcise beløb for, at han kan rejse til Thailand og besøge Mint og sin kone.

»Det er fantastisk, at der findes mennesker på den måde,« fortæller en noget berørt Frank Thøgersen, da han har lagt på.

»Det er så overvældende, at der findes så mange gode mennesker i lille Danmark. Det finder man jo ud af, når man virkelig er presset,« siger Mints papfar, der rejser til Thailand på mandag og holder jul med familien.

De seneste par måneder har ellers været hårde for Frank Thøgersen og hans familie, efter 13-årige Mint for lidt over to måneder siden fik afslag på opholdstilladelse i Danmark og måtte rejse tilbage til Thailand.

For tiden bor han alene med sin søn Malick i en lejlighed i Køge, mens sønnens mor og Frank Thøgersens kone, Ratree, er rejst til Thailand og har været sammen med Mint, siden hun blev udvist.

Alt imens har Mints papfar som bekendt kæmpet hårdt for at få hende hjem igen og i den forbindelse taget mange tørn i medierne. Undervejs har han også håbet på at kunne få det største julemirakel af dem alle opfyldt:

Nemlig at hans papdatter Mint og konen ville komme hjem til jul, så de kunne holde det sammen i det land, de har valgt at leve i; Danmark.

Men det håb svandt mere og mere ind, til trods for at politikerne nu for første gang reelt er gået til forhandlingsbordet for at se på loven. Her kom Socialdemokratiet blandt andet med et lovforslag, der fik Frank Thøgersen til at græde af glæde.

Men udfordringen og desperationen for papfaren og Mint selv er naturligvis, at de ikke ved, om en eventuel løsning vil få betydning for dem. For vil en lovændring virke med tilbagevirkende kraft?

Noget har dog varmet Mints papfar i den svære periode. Især gennem den seneste måned er det, som om at danskerne er rykket sammen i bussen omkring Frank Thøgersens situation. Han oplever nemlig en rørende opbakning fra folk, han ikke kender.

Hans Messenger er således propfyldt med opmuntrende beskeder hver eneste dag om, at han skal blive ved med at kæmpe. Og hver og én besked får ham til at blive ved.

»Den store opbakning er med til at overbevise mig om, at det er det hele værd. At vi gør det rigtige. Jeg tror, det er opbakningen, der får mig til at fortsætte med at have den samme energi og fightervilje. Så bider man tænderne sammen og kæmper videre,« siger Frank Thøgersen.

Den seneste uge har Frank Thøgersen og sønnen Malick endda fået mindst fem invitationer fra danskere, der har inviteret dem til juleaften, selvom de slet ikke kender dem.

Og selvom han er rørt over gestussen, så glæder han sig over, at det bliver en jul sammen med Mint og hans kone.

»Jeg har selvfølgelig svaret og vist min taknemmelighed, men heldigvis for os rejser vi til Thailand på mandag, så vi kan være sammen.«