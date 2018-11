Red Barnet udtaler nu en voldsom kritik af udvisningen af 13-årige Mint og de adskillige andre børn, som er blevet udvist af Danmark.

Danske myndigheder vurderer, at børnene 'ikke kan integreres i Danmark,' til trods for at mange af dem har lært dansk, klarer sig godt i skolen og på mange måder allerede er integrerede i Danmark.

»Det er et fattigt samfund, som ikke kan rumme de her børn og ikke under dem en tryg opvækst,« siger generalsekretær i Red Barnet, Jonas Keiding Lindholm.

Danmark har i 2017 og 2018 nægtet 62 børn at få opholdstilladelse i Danmark sammen med en forælder, som allerede bor her. Det har betydet, at børnene må rejse ud igen.

13-årige Mint er udvist af Danmark, da hun ifølge myndighederne ikke kan integreres. Det står fortsat ikke klart, hvorfor Udlændingestyrelsen og senere Udlændingenævnet er nået frem til den konklusion.

I adskillige tilfælde - herunder i sagen om 13-årige Mint - har den herboende forælder den fulde forældremyndighed. Det vil sige, at der ikke er nogen i hjemlandet, der er forpligtigede overfor barnet.

»Jeg kender jo ikke sagerne i detaljer. Dog vil jeg gerne sige, at det er yderst bekymrende, at man sender børn ud og ser bort fra, at der ikke er nogen, der har forældremyndigheden over dem i hjemlandet,« siger generalsekretæren.

»Man er meget forhippet på at lukke de danske grænser og begrænse indvandringen. I den forbindelse, så adskiller man børnene fra deres forældre og omsorgspersoner. Det er meget store og unødvendige ofre,« siger Jonas Keiding Lindholm.

Jonas Keiding Lindholm forklarer, at den uvished og senere adskillelse, som børnene oplever kan skade dem og give dem permanente ar på sjælen.

13-årige 'Mint' er udvist af Danmark. Hun var lige startet i 7. klasse.

»Vi ved, at sådan en adskillelse desværre kan påvirke børnenes udvikling betydeligt,« forklarer han og fortsætter:

»Børnenes følelsesmæssige og kognitive udvikling stilles tilbage,« siger han og fortsætter:

»Børnene kan få depressive reaktioner. De kan opleve angst, ufrivillig sengevædning, mangel på empati og tillid til voksne mennesker. De kan også miste lysten til læring og sociale relationer,« siger han.

Udlændinge- og Integrationsminister har løbende udtalt, at hun ikke vil ændre lovgivningen, så flere børn ikke ender i samme situation som Mint. Hun vil dog gerne sikre, at andre familier fremover informeres bedre om de danske regler.