Regeringen og Dansk Folkeparti er klar til at justere reglerne, som lige nu spænder ben for, at 13-årige Mint kan få ophold i Danmark.

Det er i hvert fald sådan, Venstres integrationsordfører, Mads Fuglede, forstår den udtalelse, han sammen med DF selv har været med til at fremsætte, og som torsdag blev vedtaget i Folketinget.

»Vi er meget glade for de regler, der er. Men vi har også på baggrund af de sager, der har kørt, indset, at vi er nødt til at forhandle mindre justeringer af reglerne,« siger Mads Fuglede til B.T.

Helt præcis står der i udtalelsen, 'at regeringen vil indkalde til drøftelser om, hvorvidt der set i lyset af de aktuelle enkeltsager er behov for mindre justeringer'.

Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkepartis forslag Folketinget konstaterer, at der med de nye og skærpede regler for ægtefællesammenføring, der trådte i kraft den 1. Juli 2018, er fundet en fornuftig balance mellem retten til respekt for familielivet og det offentliges interesse i at kontrollere indvandringen og sikre integration af de udlændinge, der kommer hertil.

Endvidere konstaterer Folketinget, at regeringen vil sikre, at vejledningen i sager om familiesammenføring med børn, hvor der stilles krav til barnets mulighed for en vellykket integration, styrkes.

Folketinget ønsker at fastholde den stramme udlændingepolitik, men konstaterer samtidig, at regeringen vil indkalde til drøftelser om, hvorvidt der set i lyset af de aktuelle enkeltsager er behov for mindre justeringer.

Er I stadig der, hvor I skal drøfte, hvorvidt reglerne skal ændres, eller bliver reglerne ændret?

»Med den vedtagelsestekst, mener jeg godt, man kan forvente, at der bliver lavet justeringer af loven,« siger Mads Fuglede.

Han ønsker ikke at udtale sig nærmere om, hvad Venstre konkret har tænkt sig at gå til forhandlingerne med. Heller ikke, om den dispensationsordning, Dansk Folkeparti tidligere har foreslået, stadig er i spil.

Forstår ikke selv reglerne

Ud over regeringen er Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti inviteret med til forhandlingerne.

»På udlændingeområdet, vil der altid være en enkelt sag, som kommer i klemme. Men her er der tale om mange sager, hvor afgørelserne for mig slet ikke giver mening,« siger Mattias Tesfaye (S). Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Mattias Tesfaye mener også, at forhandlingen går på 'hvilke ændringer' og ikke 'om der bliver nogen ændringer'.

Han går til bordet med et mål om at sikre mere gennemsigtige regler.

Mattias Tesfaye har selv brugt de seneste par måneder på at sætte sig ind i reglerne og ikke mindst forvaltningen af reglerne.

»Jeg forstår godt, hvis de her familier undrer sig, når de ser på lovgivningen og så efterfølgende får afslag. Jeg undrer mig også,« siger han og fortsætter:

»Vi politikere kan være uenige om, hvor slap eller lempelig udlændingeloven skal være. Men vi skal kunne forklare, hvad der skal til, for at man kan få ophold i Danmark.«

I 2,5 måned har Mint været i Bangkok med sin mor. De håber stadig på at kunne vende hjem til papfar Frank og lillebror Malick i Køge igen.

Undgå opdragelse i hjemlandet

Socialdemokratiets udgangspunkt er dog stadig - ligesom regeringens - at undgå, at børn i en årrække bliver opdraget af f.eks. bedsteforældre i hjemlandet.

»Men der kan være eksempler, hvor børnene f.eks. skal færdiggøre et kostskoleophold eller har anden god grund til, at de ikke er med på samme fly, som deres forælder. Det må vi kunne rumme, uden at der bliver åbnet en ladeport,« siger han.

Måske inden jul

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har endnu ikke sat dato på mødet, mens hendes partifælle Mads Fuglede spår, at det bliver inden for ganske kort tid.

»Mon ikke hun forsøger at få det i kalenderen før jul eller først i det nye år,« siger han.

Venstres integrationsordfører Mads Fuglede er klar til at justere reglerne om integrationsvurderinger af børn. Foto: Liselotte Sabroe

Der sidder jo nogle familier, bl.a. Mints, som er meget nysgerrige på, hvad sådan en ændring af reglerne betyder for deres sag, der jo allerede er afgjort. Hvad kan du sige til dem?

»Jeg kan godt forstå, at de er meget interesserede i at få svar, men jeg kan ikke sige noget om, hvilke konsekvenser det får, før vi har forhandlet.

Generelt laver vi ikke love med tilbagevirkende kraft, men det kan jo være, man f.eks. kan ændre på nogle vilkår, så familierne får mulighed for at søge igen,« siger Mads Fuglede.

Et lignende svar gav Mattias Tesfaye tirsdag til B.T.