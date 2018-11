Partiformand for Det Radikale Venstre Morten Østergaard angriber nu Dansk Folkeparti og regeringen for hykleri i Mint-sagen.

Torsdag aften gik partiformand i Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl ind i sagen om den 13-årige pige Mint. Til B.T. udtalte Kristian Thulesen Dahl, at partiet ikke ønsker, at den nuværende lovgivning ændres.

Thulesen Dahl vil dog gerne give ministeren - i samarbejde med Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationsudvalg - en særlig beføjelse til at omgøre beslutninger, som embedsværket har foretaget, og som vurderes enten er forkerte eller rammer helt skævt i forhold til lovgivningen.

Men det forarger Morten Østergaard.

»Det er helt vanvittigt, at man ikke ønsker at lave en lov om, som helt åbenlyst rammer så skævt og forkert. Der er tale om en lovændring, som blev hastet igennem Folketinget, som der blev advaret voldsomt imod, og som nu splitter familier ad. Det er en hån mod de ramte familier, at man ikke vil forsøge at ændre det,« siger Morten Østergaard.

Men er det så ikke fornuftigt at give ministeren mulighed for at omgøre de sager, hvor det netop er gået skævt?

»Nej, det vil sætte det hele i en retsløs tilstand, hvor ingen familier ved, hvad de kan regne med. Så overlader man det bare til, hvad ministeren og udvalget mener er rimeligt. Det er sådan, man gør i et lovløst samfund.«

Morten Østergaard mener, at regeringen skal en helt anden vej.

»Man skal fjerne denne her lov, og så skal regeringen gøre lovarbejdet ordentligt.«

Men loven blev skabt for at forhindre de såkaldte genopdragelsesrejser, og at familier undlod at tage deres familier hertil, før de var kommet i en alder, hvor de så pludselig var nærmest umulige at integrere i det danske samfund. Hvad skal man så gøre?

»Virkeligheden er, at de her familier vil det samme som alle mulige andre almindelige familier. De vil være sammen. Og skulle der så være et enkelt tilfælde, hvor man har sendt et barn på koranskole, så mener vi ikke, at Mint og alle de børn, der minder om Mint, skal straffes for det,« siger Morten Østergaard og fortsætter:

»Det her har ikke noget med koranskoler at gøre. Mint og de andre børn er blevet fanget i en skrivebordsafgørelse. Det skal laves om,« siger han.