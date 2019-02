Mints stedfar, Frank Thøgersen, håber inderligt, at han kan sidde i Danmark med sin steddatter, når hun skal fejre sin fødselsdag i februar.

»Det, jeg håber allermest på, er, at de laver reglerne om, så andre ikke kommer i den situation, som vi står i nu. Og så håber jeg, at min datter kommer hjem inden den 24. februar. Det er hendes fødselsdag. Den håber jeg hun kommer til at fejre sammen med os,« siger Frank Thøgersen.

Han havde store forhåbninger til de forhandlinger, som regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fredag skulle have gennemført med henblik på at ændre udlændingeloven. Mødet er dog blevet aflyst i sidste øjeblik.

Hans steddatter Mint blev udvist, selvom både hendes mor, lillebror og danske stedfar bor her i landet.

Frank Thøgersen er nu alene hjemme i Danmark sammen med sin treårige søn, Malick, som også er Mints halvbror. Malicks mor, Ratree valgte at følge med sin udviste datter til Thailand.

13-årige Mint er nu startet på en kostskole i den nordlige del af Thailand. På den måde har hun kost og logi og kan fortsætte sin skole, når hendes mor, Ratree, er nødt til at rejse hjem til Danmark for ikke at miste sin permanente opholdstilladelse.

»Mint siger, der er okay på skolen, men jeg kan mærke på hende, at hun ikke er helt glad for det. Men vi kunne jo ikke have hende gående alene dernede og lave ingenting,« siger Frank Thøgersen og fortsætter:

»Jeg tror faktisk, skolen er ganske fin, men det er situationen, som hun ikke er så glad for. Hun har været der i halvanden uges tid nu. Hun forstår jo ikke, horfor hun ikke kan være i Danmark. Jeg håber, hun lærer nogen at kende og får nogle veninder, så hun falder til,« siger Frank Thøgersen.

I oktober 2018 tog Frank Thøgersen i lufthavnen for at vinke farvel til sin papdatter Mint og sin kone, Ratree, som han har en treårig søn med. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Siden 13-årige Mint mod sin vilje blev sat på flyet til Thailand i oktober, er familien blevet mere og mere splittet. En splittelse, som ikke bare rammer Mint, men også hendes lillebror, Malick på tre år.

»Nogle gange har vi skypet om aftenen, hvor Malick ser sin mor på skærmen. Så kan han godt vågne om natten og spørge efter hende. Da hun ikke er her, så græder han lidt nogle minutter, indtil han falder i søvn igen,« siger Frank Thøgersen.

»Andre gange så vil han ikke tale med hende på Skype. Så bliver jeg lidt nervøs for, om han er ved at blive fremmed for sin mor. At hun glider fra ham,« siger Frank Thøgersen om familiens situation.

Malick er af og til med sin far på arbejde i Herfølge Boldklub, hvor Frank Thøgersen står for klubbens kantine.

Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree.

»Hvis han et øjeblik ikke kan se mig, så græder han som pisket og bliver meget ulykkelig. Sådan har han ikke været tidligere. Jeg frygter, det skyldes, at han er påvirket af, at hans mor ikke er hos ham,« siger han.

»Jeg har haft held med at sige, at mor er ude at flyve. Vi har jo været i Thailand, og han kender til at flyve. På den måde håber jeg, han forstår, at hans mor kommer hjem igen,« siger Frank Thøgersen, som forklarer, at Malick ofte peger på flyvemaskinerne udenfor og spørger efter sin mor.

Lille Malick har et meget tæt forhold til sin storesøster.

»Da Mint var herhjemme, sov han nogle gange inde på hendes værelse. Mint er meget sød ved ham. Han går tit ind på hendes værelse og leger med sine Lego-klodser. Jeg tror, han føler, han er lidt tættere på hende derinde,« siger Frank Thøgersen.

Frank Thøgersen har overvejet flere gange at rykke hele familien til Malmø eller et andet sted i Sverige og så vende tilbage til Danmark efter et halvt års tid.

Gør han det, så gælder der pludselig regler for EU-borgeres frie bevægelighed, som betyder, at han har ret til at tage sin familie med til Danmark.

På paradoksal vis har ikke-danske EU-borgere altså således ret til at bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle og ægtefællens børn fra tidligere forhold.

Det har danske borgere ikke, medmindre de altså flytter til et andet EU-land i en periode.

»Det har vi overvejet. Det er også en nødløsning i sidste ende. Desværre er det heller ikke bare sådan at flytte. Det vil koste os mange hundrede tusinde kroner, og tilværelsen bliver revet op med rode igen,« siger Frank Thøgersen.

Frank Thøgersen håber det bedste om de kommende forhandlinger. Omvendt ved han godt, at integrationsminister Inger Støjberg (V) adskillige gange har udtalt, at skulle der komme ændringer i de nuværende regler, så er det ikke noget, der kommer Mint til gode eller nogen af de andre børn, som er blevet udvist af landet.

»Jeg håber bare, at der på en eller anden måde bliver åbnet op for, at vi kan søge igen, så Mint kan komme hjem til os,« siger han.

Det er uvidst, hvornår forhandlingerne skal gennemføres, efter mødet fredag blev aflyst, men B.T. følger løbende den politiske udvikling i sagen.