»Hej fra Bangkok. Nu skal jeg svare på jeres spørgsmål!«

Sådan indleder en storsmilende Mint sine svar på de spørgsmål, som følgere på B.T.s Instagram det seneste døgn har stillet hende.

Først og fremmest er hun nemlig super-overvældet over, at så mange danskere ved, hvem hun er.

At videoen, som blev optaget, da hun for to uger siden sagde farvel til sin stedfar og lillebror i Københavns Lufthavn, er blevet set næsten en million gange på Facebook.

»Det er ret vildt,« siger hun, da B.T. møder hende på det værelse, hvor hun sammen med sin mor lige nu bor i Bangkok.

Udsigt til skyskrabere

Fra gangen ind til deres værelse kan man se Bangkoks glitrende skyskrabere, der skyder op mellem de mere faldefærdige lejlighedskomplekser i bunden i den thailandske millionby.

Ud over en glitrende skyline er der ikke så meget at juble over på de knap 20 kvadratmeter, hvor de både sover, spiser, laver lektier, ser fjernsyn og ringer hjem til lillebror Malick på tre og Mints stedfar, Frank Thøgersen, i Køge.

Ventetiden snegler sig af sted, uden at de faktisk ved, hvad de præcis venter på.

Dagen går med lektier og videoopkald til familien derhjemme. Vis mere Dagen går med lektier og videoopkald til familien derhjemme.

Derfor glæder Mint sig til at svare på spørgsmål hjemmefra.

Udvist af Danmark

15 dage er der gået, siden hun blev udvist af Danmark.

Ligesom ved mindst syv andre børn på 13, 14 og 15 år, der det seneste halve år er blevet udvist af Danmark, lød begrundelsen, at hun ikke vurderedes at kunne integreres i Danmark.

Følgere på B.T.s Instagram story har stillet spørgsmål, og Mint har på bedste vis svaret på enten dansk eller engelsk.

Mint står ude på gangen foran deres værelse. Udsigten er det mest positive lige nu. Vis mere Mint står ude på gangen foran deres værelse. Udsigten er det mest positive lige nu.

Hvad er der sket?

»Fordi Danmark har sagt nej til mig (til at hun kunne få opholdstilladelse, red.), skulle jeg flytte ud fra Danmark.«

Hvor gammel er du?

»Jeg er 13 år. Tak for spørgsmål.«

Mints lillebror på tre år har svært ved at forstå hvor Mint er, efter hun og moren forlod Danmark d. 8. oktober. Vis mere

Farvel til lillebror

Hvorfor sagde du farvel til din lillebror og papfar (hvorfor tog de ikke med, red.)?

»Malick er født i Danmark og går i børnehave der, så han hører til i Danmark.«

Hvordan er det at være tilbage (i Bangkok, red.)?

»Jeg savner mine lillebror, papfar og mine venner fra skolen og mine lærer. Jeg savner at lege sammen med min lillebror. Han er meget sjov.«

Ratre Thøgersen skyper med sin treårige søn, Malick, hjemme i Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Ratre Thøgersen skyper med sin treårige søn, Malick, hjemme i Danmark. Foto: Privatfoto

Savner at lege med dyr

Hvordan er det at være væk fra din familie (undtagen din mor)?

»Det er svært for mig at forklare, hvordan jeg føler. Jeg savner Malick, når jeg kommer hjem fra skole. Der plejer vi at lege sammen. Malick har en løve, en hest og mange andre dyr at lege med, og så leger vi sammen. Vi siger en lyd, f.eks. koen siger muuh. Det er så sjovt.«

En uge til farvel

Hvor lang tid gik der, fra du fik at vide, at du ikke kunne være i Danmark, til du forlod (Danmark, red.)?

»Fra jeg fik svar, gik der en uge.«

Ratre følger Mint helt til skole og venter udenfor, fordi hun ikke vil have, at Mint går alene i Bangkok. Vis mere Ratre følger Mint helt til skole og venter udenfor, fordi hun ikke vil have, at Mint går alene i Bangkok.

Har du stadig håb?

»Ja, jeg håber, Danmark skifter mening. Tak for spørgsmål.«

Et bedre liv i Danmark

Vil du helst bo i Bangkok eller København?

»Jeg ville vælge Danmark, fordi jeg kan få et bedre liv i Danmark end Thailand.«

Mint uden for værelset, lige efter hun har svaret på spørgsmål fra B.T.s følgere. Hun har ikke mistet håbet om at kommme tilbage til Danmark. Vis mere Mint uden for værelset, lige efter hun har svaret på spørgsmål fra B.T.s følgere. Hun har ikke mistet håbet om at kommme tilbage til Danmark.

Tror du, at du kommer tilbage til Danmark?

»Ja, jeg håber på det.«

Vi nåede desværre ikke at svare på alle spørgsmål, men vi gemmer dem, så vi måske kan finde tid til at svare på dem senere på ugen.