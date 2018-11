Uden præcis at bruge ordet ‘dispensation’, så er det løsningen, Mette Frederiksen kaster på bordet, efter Mint-sagen tirsdag stjal al opmærksomhed i Folketingets spørgetime.

»Man skal kunne se individuelt på nogle af de her sager. Fordi der skal være en stram udlændingepolitik i Danmark, som skal gælde for de fleste,« siger hun.

Dermed har Socialdemokratiets formand, som fremtiden gerne vil kalde sig ‘Børnenes statsminister’, trukket en gammel Venstre-kanin op af hatten.

Ideen, om at et udvalg i folketinget kan dispensere for loven i særlige tilfælde, hvor den ikke rammer efter hensigten, stammer nemlig oprindeligt fra Venstres udlændingeudspil fra 2014 ‘Danmark for dem der kan og vil’.

Mette Frederiksen kræver svar på, hvor Lars Løkke Rasmussen står i forhold til sagen om Mint og de andre udviste børn. Foto: Claus Bech Vis mere Mette Frederiksen kræver svar på, hvor Lars Løkke Rasmussen står i forhold til sagen om Mint og de andre udviste børn. Foto: Claus Bech

Hvor har vi Venstre?

Nu efterlyser Mette Frederiksen derfor klart svar på, om det stadig er Venstres politik.

»Jeg kan ikke finde ud af, hvor vi har Venstre, for da de sad i oppositionen ville de sikre fleksible regler, så man kunne tage hensyn til børnene. Og nu siger Støjberg, at det vil hun ikke,« siger hun efter spørgetimen.

For selvom Dansk Folkeparti og De Konservative allerede har bragt dispensation på banen som en løsning på, at Mint og andre udviste børn rammes af en lov, som ikke var tiltænkt dem, bakker integrationsminister Inger Støjberg ikke længere op om Venstres eget forslag.

Lige præcis spørgsmålet om en dispensationsmulighed har hun nemlig skiftet holdning til.

Mint leger på bagsædet af en taxi i Bangkok med sin danskfødte lillebror Malick. Vis mere Mint leger på bagsædet af en taxi i Bangkok med sin danskfødte lillebror Malick.

»Det har jeg helt entydigt, fordi jeg kan se, at vi vil komme til at stille borgerne forskelligt og give de ressourcestærke forspring, mens de ressourcesvage ikke vil have de samme muligheder,« har Inger Støjberg sagt til DR.

Ikke helt enig

Helt så stålfast imod muligheden for at kunne dispensere i særlige tilfælde, er hendes chef, Lars Løkke Rasmussen, til gengæld ikke.

»Det er en metode, der har været foreslået, og det må vi kigge på. Jeg tror, alle danskere tænker, at vi skal af med dem, der ikke skal være her, og holde bedre på dem, der egentlig er faldet godt til,« siger Lars Løkke Rasmussen til B.T. efter spørgetimen.

I spørgetimen angriber Statsministeren da også Radikale Venstre for at stå stejlt, fordi de ikke vil bakke op om en dispensationsmulighed, hvor alle ikke er lige for loven.

Også Morten Østergaard (RV) gik til Lars Løkke Rasmussen i fht. sagerne om de udviste børn i tirsdagens spørgetime. Foto: Claus Bech Vis mere Også Morten Østergaard (RV) gik til Lars Løkke Rasmussen i fht. sagerne om de udviste børn i tirsdagens spørgetime. Foto: Claus Bech

»Hvis man insisterer på, at reglerne skal være firkantede og f.eks. afskriver sig muligheden for dispensationsordninger, så bliver det altså meget, meget tungt,« siger Lars Løkke Rasmussen direkte henvendt til Radikale Venstres formand Morten Østergaard i salen.

Justering af regler

Statsministeren slår efterfølgende over for B.T. fast, at man ikke bare kan fjerne loven helt, da den er lavet for at løse problemer med bl.a. koranskoler:

»Vi kan ikke bare smide lovgivningen ud, for så genopstår problemerne. Måske handler det om bedre information, måske skal nogle regler justeres, på en måde som den oprindelige hensigt ikke ødelægges. Det arbejder vi på i regeringen. Vi må se på, hvor mange sager, der er, og hvad vi kan gøre.«

Ikke ens for alle

Mette Frederiksen tør ikke på stående fod love, at problemet kan løses indenfor den eksisterende lovgivning, eller om loven skal ændres.

Mints papfar og lillebror tog til Thailand for at besøge Mint og Mints mor, der nu i snart to måneder har været i Bangkok. Vis mere Mints papfar og lillebror tog til Thailand for at besøge Mint og Mints mor, der nu i snart to måneder har været i Bangkok.

Men hun ser ingen problemer i, at reglerne ikke bliver 100 pct. ens for alle.

»Skal de det? Kan vi ikke lige præcis på udlændingeområdet i få tilfælde tage særlige hensyn? Jeg tror, der er et lille hjørne af lovgivningen, hvor man kan lave individuel vurdering,« siger hun.