Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, gik til angreb på regeringens udlændingepolitik, da hun tirsdag fik ordet under Folketingets spørgetime.

»Hvad synes statsministeren? Er det et paradoks, at man ikke kan udsende afviste asylsøgere? Samtidig sender man børn hjem,« spurgte hun.

Mette Frederiksen forstår ikke - og her mener hun at tale på vegne af de fleste danskere - at regeringen ikke kan udsende afviste asylansøgere, folk der har begået alvorlig kriminalitet.

»... og så ser vi samtidig, at helt almindelige, velfungerende piger, som taler dansk, går i dansk skole og har danske kammerater, som ikke kan være i Danmark,« siger Mette Frederiksen med henvisning til sagerne om Mint og de andre udviste børn og fortsætter:

»Dengang Venstre sad i oppositionen, der var alting lettere. Dengang sagde man, at det godt kan være lidt mere fleksibelt, så f.eks. en ung pige på 13 år med thailandske rødder, som taler dansk, at hun skal have lov at blive. Når man lytter til Venstre i dag, kan jeg forstå på folketingsgruppen, at man synes, det er en god ide, at Mint og andre i lignende situationer kan få hjælp. Men det synes integrationsministeren ikke. Hvad synes statsministeren?«

Ser ikke godt ud

Lars Løkke Rasmussen vedgår, at det er en udfordring, at vi i Danmark har folk siddende i udsenselsesprocedurer, som vi ikke kan komme af med.

»Det støder da, og det støder også mig,« svarer han.

Men i forhold til sagerne om Mint og de andre udviste børn minder han Mette Frederiksen på at huske historien bag loven.

»Udlændingeloven med de forbehold, at man ikke uden videre kan efterlade sine børn i en årrrække i det land, man kommer fra, og så regne med, at de kan komme til Danmark efterfølgende, den tjente et formål. Den tjener et formål. Det var et indgreb, vi lavede for at undgå koranskoler, og så kigger integrationsministeriet i øjeblikket på, hvordan den lovgivning fungerer,« siger han.

Statsministeren slår dog fast:

»Jeg vedkender mig, at man ser eksempler, som med det blotte, menneskelige øje ikke ser så godt ud.«

Enig med Støjberg?

Også Radikale Venstres formand Morten Østergaard vil have Statsministeren til at forholde sig til Mint-sagen.

Morten Østergaard (RV) under spørgetimen i Folketinget med statsminister Lars Løkke Rasmussen, tirsdag den 27. november 2018.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere Morten Østergaard (RV) under spørgetimen i Folketinget med statsminister Lars Løkke Rasmussen, tirsdag den 27. november 2018.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

Helt konkret forsøger Morten Østergaard at få Lars Løkke Rasmussen til at slå fast, hvorvidt Statsministeren er enig med integrationsminister Inger Støjberg i, at løsningen ikke er en dispensationsordning, hvor folketingsudvalget skal kunne dispensere for loven i særlige sager.

Men det lykkes ikke at få Statsministeren til at afvise en dispensationsordning. I stedet angriber han Morten Østergaard og Radikale Venstre for at afskrive sig en mulighed for, hvordan man kunne håndtere problematikken.

»Jeg melder mig gerne ind i en åben snak om det her. Men hvis man insisterer på, at reglerne skal være firkantede og f.eks. afskriver sig muligheden for dispensationsordninger, så bliver det altså meget, meget tungt,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Justering af regler

Statsministeren slår endnu engang fast, at Regeringen vil tage de sager, hvor loven rammer ved siden af, alvorligt.

»... Ved at se på, hvad er det for nogle sager? Hvor mange er der af de sager? Kunne de sager være undgået ved at handle tidligere? Handler det om, at vi skal give bedre informationer, eller handler det om at der er nogle regler der skal justeres? Og det arbejde er Regeringen i gang med.«