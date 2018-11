»Jeg har det skidt med det. Jeg synes ikke, det er ordentligt.«

Sådan siger Naser Khader, integrationsordfører for De Konservative, om den behandling, som Mint og de mange andre børn i hendes situation har fået i Danmark. Han vil nu sikre, at vi fremover undgår sager som Mints.

Det samme vil Liberal Alliance. Det forklarer partiets integrationsordfører, Joachim B. Olsen.

De to ordførere er dog ikke enige om metoden.

Khader forklarer, at den samlede konservative folketingsgruppe ønsker at gøre op med det bureaukrati og den fremgangsmåde, som nu er skyld i, at Mint sidder tilbage i Thailand og ikke kan være sammen med sin familie i Danmark.

»Vi har simpelthen et problem med alle de banditter, der griner af os, og som vi ikke kan sende ud. Samtidigt har vi de her børn, som gerne VIL Danmark, som har forældre, der er danske statsborgere, men som vi alligevel smider ud. Det er ikke i orden,« siger han og fortsætter:

»Derfor mener De Konservative, at der skal være en dispensationsordning. I sager som disse, hvor loven rammer de forkerte, bør man kunne søge om en særlig dispensation hos ministeren. Det er vi enige om i den konservative folketingsgruppe, og det har vi meddelt vores ministre,« siger Naser Khader.

Han mener, at selve loven er udmærket, som den er, da det er vigtigt at sikre, at Danmark ikke modtager børn, der helt bevidst er blevet efterladt i årevis i deres hjemlande for at undgå, at de blev for integrerede i det danske samfund.

»Man skal ikke kunne skærme sine børn af, så de ikke bliver 'for danske', ved at lade dem blive i hjemlandet. Det går simpelthen ikke. Men vi mener godt, at vi i Danmark kan være fair og ordentlige og stadig have en stram udlændingepolitik,« forklarer Khader.

Dansk Folkeparti har tidligere foreslået, at der i sager som Mints bør kunne søges om dispensation hos ministeren.

Netop den mulighed foreslog Venstre selv i 2014 i deres udlændingeudspil 'Danmark - for dem der kan og vil'. Vel og mærke med Inger Støjbergs opbakning. Men siden har hun skiftet holdning.

Samtidigt afviser hun at ændre på den eksisterende lovgivning, da hun mener, at det vil skabe grobund for netop disse såkaldte 'koranskolebørn,' som holdes i eller sendes til hjemlandet i længere perioder, så de ikke integrerer sig for meget i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Foto: Asger Ladefoged

Liberal Alliance afviser til gengæld ikke at ændre på loven, hvis det er det, der skal til.

»De her sager er ofte blevet vurderet på en måde, så man ikke har set tilstrækkeligt på den integration, som er foregået her i landet. I stedet har man i meget højere grad taget udgangspunkt i, hvor længe man har været i hjemlandet. Det skal simpelthen fylde mere, hvad man har lavet og opnået i Danmark,« siger han.

Men det kan jo betyde, at loven skal ændres?

»Ja, jeg vil ikke afvise, at det kommer til at ske,« siger han.

Joachim B. Olsen ønsker dog ikke at give ministeren en særlig dispensationsmulighed, der omgør myndighedernes beslutning.

»Der er stor risiko for, at det kommer dem, som har ført en sag i medierne, til gode, da der bliver lagt et stort pres på politikerne. Jeg mener ikke, det er et retssamfund værdigt,« forklarer han.