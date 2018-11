Uadskillelige. Og så alligevel ikke. Tirsdag skal én af dem give slip på den ellers meget elastiske legetøjsfrø, som 13-årige Mint og treårige Malick i to uger har kæmpet om.

»Jeg kommer til at savne den tid, hvor vi bare er sammen. Leger sammen. Spiser sammen. Snakker sammen. Har det sjovt. Det kommer jeg til at savne,« siger Mint i et videoopkald fra Thailand.

Det er nu godt en måned siden, at Mint første gang måtte sige farvel til sin lillebror Malick i børnehaven i Køge, før hun selv tog videre ud i Københavns Lufthavn, vinkede farvel til sin papfar Frank Thøgersen og rejste med sin mor Ratree til Thailand.

Mint blev udvist af Danmark.

62 børn udvist

Ligesom 62 andre børn siden januar 2017 - hovedparten fra asien - vurderede Udlændingestyrelsen, at hun ikke kunne integreres i Danmark. En afgørelse som Udlændingenævnet siden har stadfæstet.

Og det kan selv ikke båndet mellem halvbror og -søster ændre på.

Udlændingestyrelsen skriver således i deres afgørelse: ’Det forhold, at Mints mor nu er gift med en dansk statsborger, og at de har et fælles barn, kan ikke føre til ændret vurdering.’

Ligesom Udlændingenævnet vurderer, ’at der ikke er særlige grunde som f.eks. hensynet til familiens enhed, som taler for, at Mint skal have ophold i Danmark.’

To uger alle fire

De seneste to uger har familien fra Køge dog alle fire levet sammen under Thailandske himmelstrøg.

Frank Thøgersen havde mulighed for at tage nogle uger fri fra arbejdet, hive Malick ude af børnehaven og rejse ned til Mint og Ratree i Bangkok.

I to uger har de spist is i Bangkoks store shoppingcentre, plasket i vand i thailandske venners badebassin og kigget på store fisk i et akvarium, da de i lørdags var i en slags Zoo.

»Malick kan ikke lide fisk, så han sagde: ’Nej, ikke se fisk’,« fortæller Mint om en af familiens sidste udflugter sammen, før far og Malick pakker kufferten og rejser hjem.

»Vi havde jo håbet, at vi alle sammen kunne rejse hjem sammen,« siger Frank Thøgersen og forklarer, at stemningen mandag har været lidt mærkelig:

»Vi har ikke været uden for en dør i dag. Det er sådan lidt underligt at skulle sige ’farvel, på gensyn og vi ses’ endnu engang inden for kort tid. Det må jeg sgu indrømme.«

Farvel igen

Sidste gang var svær nok. Men dengang tænkte familien, at der ikke ville gå så lang tid, før de skulle se hinanden igen. Det håbede de i hvert fald.

»Men nu aner vi jo ikke, hvor lang tid, det her kommer til at tage,« siger Frank Thøgersen.

Og de seneste to ugers intense søskendehygge spår han ikke gør afskeden nemmere.

»De har været ret intenst sammen de 14 dage, vi har været hernede. Tosset rundt. Lige nu sidder de og ser video sammen på telefonen. Det bliver ikke super godt,« siger Frank Thøgersen, som dog alligevel kender Mint godt nok til at vide, at hun vil gøre sit for ikke at græde foran sin lillebror.

»Facaden skal holdes. Sådan er hun,« siger han.

Vi ses til jul

Mint selv ved ikke, hvornår hun får sin lillebror og papfar at se igen. Til jul, gætter hun. Og det er da også planen, hvis der ikke sker andet:

»Vi skal holde jul og nytår sammen. Så må der spares på julegaverne. Det er ikke noget ved at holde i jul i hver sin ende af verden,« siger Frank Thøgersen.

I januar kan Mint efter 90 dage i Thailand søge om visum til i første omgang at besøge Danmark igen.

Selv har hun ikke opgivet drømmen om at bo der med sin familie.

»Jeg tror stadig på, at jeg kan komme tilbage til Danmark igen.«