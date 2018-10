»Hvor Mint?.« Lillebror Malick kan ikke få øje på sin søster, der er kravlet om på bagerste sæde i taxaen.

»Mint sidder der,« siger Frank Thøgersen og hjælper ham om til Mint, så han kan sidde på skødet af sin søster, mens taxaen drøner mod centrum af Bangkok i skæret af den tidlige morgensol.

For en times tid siden, sad Mint alene med sin mor Ratree i en mørk taxa – søvndrukne efter kun fem timers søvn.

Det var ikke så nemt at falde i søvn lørdag aften, og samtidig ringede vækkeuret klokken fem, fordi de skulle ud i lufthavnen og hente den anden halvdel af familien: lillebror Malick på tre år og papfar, far og mand Frank Thøgersen.

Hele vejen fra lufthavnen til Bangkok hygger Mint og Malick på bagsædet.

Udvist af Danmark

Det er tre uger minus en dag siden, at 13-årige Mint og Ratree tog en tårevædet afsked med Frank Thøgersen i Københavns Lufthavn.

Udlændingestyrelsen vurderede, at hun ikke kunne integreres i Danmark, fordi tilknytningen til hendes fødeland var stærkere.

Det til trods for, at Mint efter bare et år i en dansk folkeskole forstår det meste dansk og selv kan gøre sig forståelig på det nye sprog.

Et punkt, der ifølge Udlændingestyrelsens interne vejledning til loven om vellykket integration, som B.T. har fået indsigt i, er en del af den samlede vurdering af, hvorvidt barnet kan integreres i Danmark.

Hjemme på værelset tumler søster og bror rundt i sengen. De får en ekstra esng op, så de alle fire kan sover på værelset.

Halvbroren på skødet

Det samme er den lille fyr, der finder sin plads på skødet af sin - hvis vi skal være helt præcise - halvsøster bag i taxaen.

Den herboende forælder altså Ratrees familieliv og børn i Danmark tæller ifølge vejledningen nemlig også med i den samlede vurdering af, om Mint kan integreres.

Afgørende to år

Til gengæld taler den tid, der gik, fra Ratree i forbindelse med en ikke planlagt graviditet med Malick kom til Danmark, til Mint to år senere flytted med sin mor, imod at Mint kan integreres.

’Længden og karakteren af barnets ophold i hjemlandet og i Danmark’, ’I hvilket land barnet har haft hovedparten af sin opvækst’ samt ’hvem barnet har opholdt sig med i hjemlandet’, lyder tre punkter, som ifølge vejledningen også vægtes i den samlede integrationsvurdering.

I lufthavnen tjekker mor og Mint ankomsttavlen. De er landet.

Afgørelsen af den samlede vurdering af Mint var, at hun ikke kunne integreres, præcis som syv andre børn på 13, 14 og 15 år, der det seneste halve år er blevet udvist.

Filmer i smug

I den mørke taxa lyser en video op på Ratrees mobil. Frank Thøgersen har lavet en live-video af ham og Malick, da de satte sig på flyet fra Danmark mod den thailandske millionby.

Malick forsøger at vride sig fri af sin fars favn. Frank har de seneste tre uger forsøgt at sende små videoklip fra hverdagen i Køge ned til Mint og mor.

»Men han hader kameraer, så det er ikke så nemt. Jeg filmer lidt i smug, mens jeg lader som om, jeg bare står og læser noget på mobilen,« siger han.

Mints lillebror på tre år har svært ved at forstå hvor Mint er, efter hun og moren forlod Danmark d. 8. oktober.

Frank Thøgersen ved nemlig, at de små klip, han sender til Bangkok, bliver set igen og igen – i mangel på en live udgave af den lille spilopmager i Bangkok.

Spændt stemning

Det meste af taxaturen går da også med at mor og Mint griner af de ord, Malick på de små videoklip er ved at lære at sætte sammen til mening.

»Hvad skal du i morgen?« spørger Frank på en af videoerne, og Malick peger op mod himlen.

»Flyv, flyv, flyv,« siger han med nakken knejset så langt bagover, at han er lige ved at miste balancenog sætte sig på bagdelen.

Frank sender livevideo på Facebook fra deres afgang fra København, som mor og Mint nyder godt af i taxaen på vej i lufthavnen.

Mor og Mint griner. Stemningen er en helt anderledes end for tre uger siden, da de lige var landet i Bangkok og på vej den anden vej i taxaen.

»Den gang var vi bare triste. I dag er vi spændte,« siger Ratree.

Snapchat med vennerne

Da familien dengang tog afsked i Københavns Lufthavn, var Malick ikke med. Han var i børnehave.

Ratree er da også lidt nervøs for, hvordan han vil reagere på søndagens store gensyn – især ovenpå så lang en flyvetur.

Mint fordriver ventetiden i lufthavnen med snapchat, instagram- og messengerbeskeder med vennerne hjemme i Danmark.

Efter en halv times venten i lufthavnen, hvor Mint lige udnytter muligheden for at catche up med veninder hjemme i Danmark på snapchat, får Ratree øje på Frank og Malick.

Ulvetime i supermarkedet

Hendes høje hæle sætter i raskt tempo direkte kurs mod klapvognen, men Mint når at overhale hende i sine lidt hurtige ’Vans’ kondisko.

»Hej Maliiiick,« råber Mint og forsøger at fange ham i et kram.

Efter tre uger er familien endelig samlet igen.

Men malick vender sig i første omgang væk fra mor og Mint og kaster sig indtil sin far.

De næste par minutter vrider den treårige sig rundt i sin fars arme i en scene, som de fleste småbørnefamilier ville kunne genkende fra ulvetimen i et supermarked.

Mint griber fat om klapvognen og fører an. Nu skal hele familien hjem og være sammen.

Tom klapvogn

Mint styrer klapvognen ud af lufthavnen, ligesom hun så ofte har gjort hjemme i Køge. Denne gang dog uden lillebror, der stadig lige skal se sin søster og mor an efter tre ugers adskillelse.

Men i taxaen er han klar til kaste sig i armene på sin søster, og de danske ord, som både bror og søster er ved at lære at sætte i den helt perfekte rækkefølge, flyver rundt på bagsædet.

Næsten lykkelige

Mor og far sidder på sædet foran. Frank med armen om Ratree, som putter sig ind til sin mand.

Efter taxaturen har Malick fået mod på at sætte sig op i klapvognen, som Mint - ligseom hjemme i Køge - skubber.

De er glade for at være samlet som familie.

»Det skulle bare lige have været i Kastrup Lufthavn, så var vores lykke for alvor gjort,« siger Frank Thøgersen og forsætter:

»Men jeg håber, vi maks skal være her en uges tid eller to, før vi kan rejse sammen som en familie.«

Det vil dog kræve at politikerne bliver enige om en lovændrig, der omgøre Mints sag, da hun allerede har fået afslag på ankesagen.