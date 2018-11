Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg har flere gange forklaret, at selvom den nuværende lovgivning betyder, at børn som Mint bliver udvist af Danmark, så skal loven ikke ændres. Det skyldes ifølge ministeren, at Danmark ellers vil blive nødt til at familiesammenføre børn, som har gået på indoktrinerende koranskoler.

Men ifølge et nyt fortroligt ministersvar, så er trafikken af børn som 13-årige Mint, der søger om opholdstilladelse i Danmark fra muslimske lande, meget lille.

Kun 11 ansøgninger ud af de 120 sager fra henholdsvis 2017-2018, hvor et barn søger om familiesammenførsel med et herboende familiemedlem, kom fra muslimske lande. Heraf var de syv børn fra Tyrkiet, hvor der findes meget få skoler af den type. De sidste fire var fra Pakistan.

B.T. har modtaget et skriftligt svar fra Inger Støjberg mandag aften. B.T. har ønsket at spørge ministeren om, hvorfor hun ofte gentager problematikken med børn fra koranskoler, når der tilsyneladende ikke er nogen eller kun få.

13-årige Mint er udvist af Danmark. Inger Støjberg har tidligere forklaret, at hun ikke tror, at Mints sag bliver genoptaget. Heller ikke selvom loven primært er til for at sikre, at indoktrinerede koranskolebørn ikke kommer til Danmark, når de er næsten voksne. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Inger Støjberg svarer:

»Jeg kan naturligvis ikke kommentere på et svar, som af hensyn til de her børn er sendt i fortrolighed i Folketinget. Jeg vil gerne slå fast, at formålet med de her regler er, at man ikke skal efterlade sit barn i hjemlandet i længere periode. Det er for at hjælpe barnet og for at sikre, at børn, der skal leve i Danmark, har de bedst mulige forudsætninger for at blive integreret her,« skriver ministeren og fortsætter:

»Jo flere formative år barnet tilbringer i udlandet, jo sværere bliver det alt andet lige at sikre en vellykket integration. Ligesom formålet med terrorparagraffen ikke er, at den skal benyttes mest muligt, men at den tværtimod skal afholde folk fra begå terror i første omgang, så er formålet med de her regler heller ikke, at vi skal integrationsvurdere så mange børn som muligt,« skriver ministeren.

»Det er tværtimod at skabe et incitament til, at man tager sit barn med hertil så hurtigt som muligt, hvis man ønsker at leve i Danmark. Gør man det, og er formålet at fortsætte et allerede eksisterende familieliv, så bliver der jo som udgangspunkt slet ikke foretaget en integrationsvurdering,« skriver hun.

Inger Støjberg vil gerne undgå, at næsten voksne børn, der er blevet undervist det meste af deres liv på koranskoler, kommer til Danmark, når de er næsten voksne. NNye tal viser dog, at der kommer meget få, hvis overhovedet nogle. Billedet er fra en skole i Peshawar i Pakistan. Foto: Erik Refner

Inger Støjberg mener ikke, at det giver mening at se på, hvor mange der på nuværende tidspunkt kommer hertil fra muslimske lande.

»Hvis man vil vurdere, om familiesammenføringsreglerne samlet set virker efter hensigten, så kan man derfor ikke nøjes med at kigge på, i hvor mange sager, der er foretaget en integrationsvurdering,« skrev Inger Støjberg i tirsdag aften.

Inger Støjberg ønsker ikke, at lade sig interviewe af B.T. og vil kun udtale sig skriftligt. Det begrænser B.T.s mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Ministeren anfører, at det er afgørende for børns vellykkede integration i Danmark, at de kommer hertil så hurtigt som muligt og helst samtidigt med deres forældre.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg Foto: Asger Ladefoged

Ministeren svarer desværre ikke på, hvorfor hun ofte nævner problematikken med koranskoler, når der næsten ikke er trafik fra lande, hvor man kunne frygte børn blev sendt på koranskoler.

Til gengæld svarede Inger Støjberg mere direkte på det spørgsmål i en tv-debat på TV Midtvest mandag.

»Det kunne jo være, at det er, fordi at man har bremset den trafik, og at man i de lande har indrettet sig efter dansk lov,« sagde ministeren.